Nel cuore della musica classica con Angelo Foletto

Continuano le trasmissioni di TeatroUdine.tv, la web tv del Teatro Nuovo Giovanni da Udine che propone al pubblico, in attesa della riapertura al pubblico della sala, dialoghi, interviste e approfondimenti dedicati al mondo dello spettacolo dal vivo e alla musica, ma anche documentari e viaggi virtuali “dietro le quinte” per scoprire gli ingranaggi che muovono la magica macchina teatrale.

Nuovo appuntamento dunque con il magazine culturale del Giovanni da Udine giovedì 19 novembre alle 20.45 sul sito del teatro (www.teatroudine.it), per un appassionante viaggio nel mondo della classica guidati da un ospite di fama internazionale qual è Angelo Foletto, musicologo, critico musicale, giornalista, autore e conduttore di fortunate trasmissioni radiotelevisive. Nel suo intervento dal titolo La tragica malinconia della leggerezza Foletto ripercorrerà l’entusiasmante viaggio storico ed estetico ispirato dagli Scherzi 1,2,3,4 di Chopin, Iberia, Quaderno n. 3 di Albéniz e La valse di Ravel, brani che la pianista Beatrice Rana ha interpretato lo scorso 17 ottobre nel concerto tenutosi al Teatro Nuovo in collaborazione con l’Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci.

I contenuti delle diverse puntate rimangono sempre disponibili on demand sul sito del Teatro (www.teatroudine.it) così come i podcast di Prima del Concerto, le fortunate conferenze dedicate ai grandi capolavori della musica classica che hanno accompagnato il pubblico del Giovanni da Udine anche nelle scorse stagioni: da Beethoven a Mahler, da Mozart a Čajkovskij e Bach, gli interventi di approfondimento sono a cura di esperti musicologi e saggisti come Francesco Antonioni, Maurizio Biondi, Don Alessio Geretti, Gianni Ruffin e Alessandro Solbiati.