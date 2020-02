Nel nome di Gaber, Faber, Dylan e Cohen

Grandi nomi e belle speranze fra le proposte della 19a edizione dei Faber & Gaber Days, prima rassegna dell’anno per il Folk Cub Buttrio. Si parte domenica 2 al Teatro dei Piccoli di Flambro: la prima parte sarà dedicata ai giovani cantautori friulani Nicole Coceangig ed Alvise Nodale, accompagnati da Veronica Urban, in un set dedicato anche alla rivisitazione di alcuni brani di De André. Seguirà la pluripremiata cantautrice e pianista siciliana Giulia Mei, che presenta il suo primo cd Diventeremo adulti, prodotto da Edoardo De Angelis. La rassegna prosegue domenica 9 all’Auditorium di Pasian di Prato con l’84 enne Otello Profazio, “voce intima del Sud”, che ha esordito nel 1963 e nel ‘74 ha venduto un milione di copie dell’album Qua si campa d’aria, unico cantante folk ad aver raggiunto questo traguardo. A seguire, domenica 16 A day with Mr. Dylan a Tricesimo, venerdì 21 a Udine in Sala Comelli una dedica a Leonard Cohen e lunedì 24 al Palamostre la riformata Banda Gaber.