Nell’estate in spiaggia vince sempre il Jova

Il Jova Beach tour è partito da Lignano lo scorso 6 luglio, tra tanto entusiasmo e altrettante polemiche, sfidando i detrattori e le critiche, confermandosi come l’evento musicale dell’anno. Code in spiaggia e ressa ai chioschi a parte, per cui l’artista si è prontamente scusato, le promesse sono state mantenute: divertimento, musica e la spiaggia ‘restituita’ come nuova. Mercoledì 28 si replica: stessa spiaggia e stesso mare per la penultima data del tour.



Ma cos’è esattamente il Jova Beach Party? Immaginate 40mila persone di tutte le età che danno vita a una festa intergenerazionale fatta di musica e sorrisi, di balli e di colori. Quando si entra nel Beach Village, è immediata la sensazione di prendere parte a un evento famigliare e allo stesso tempo immenso. Chi si aspetta un concerto convenzionale forse potrebbe rimanere deluso, ma Lorenzo, che qui si presenta in versione Dj, dispensa sorrisi e strette di mano, passando da un palco all’altro, dove dal pomeriggio mixa con i suoi ospiti. Il Jova Beach Party, visto e vissuto da dentro, è una versione più strutturata di Deejay Beach (la versione estiva della trasmissione tv degli Anni ’80 Deejay television, ndr.), che ha segnato il suo esordio.



Il Jova Beach Party è una filosofia e ci si va per divertirsi, per stare assieme, per ballare tanto, anzi tantissimo, per fare ‘casino’ come cantava Jova anni fa, per sentire l’onda, l’energia che decine di migliaia di persone sono in grado di generare, lasciandola librare nell’aria, trascinata dal vento e dalle onde, fino all’abbraccio finale con Lorenzo, che per un pomeriggio e una sera interi si dona al suo pubblico, mescolandosi alla sua gente e portando sul palco i suoi amici artisti in un abbraccio collettivo che non lascia fuori nessuno.