Venerdì 8 gennaio ha avuto inizio “Nella rete del Tartini”, rassegna di quattro concerti che i migliori studenti del Conservatorio “Tartini” di Trieste registrano esclusivamente per il pubblico del Teatro Comunale di Monfalcone. Grazie alla collaborazione che da diversi anni lega il Comunale al Conservatorio triestino, fra le principali istituzioni di alta formazione musicale della Regione, la Direzione di questo ha stabilito di individuare nei canali social del Teatro lo strumento tramite il quale promuovere, fuori dal Conservatorio, la produzione artistica che in questo momento, come accade per i Teatri, non può essere realizzata dal vivo e in presenza di pubblico.



Il prossimo concerto in programma, venerdì 15 gennaio, alle 18, sulla pagina Facebook del Teatro, è con Alberto Olivo, pianoforte (Premio Nazionale delle Arti - MIUR). Seguirà il 22 gennaio Ivan Boaro e Marco Viel, percussioni (Premio Nazionale delle Arti - MIUR) e il 29 gennaio Sara Zoto, viola.