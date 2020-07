Nella solitudine dei campi di cotone di Mario Martone per Contatto Blossoms

Sabato 18 luglio un nuovo importante debutto a Teatro Contatto 39 x 365 giorni / Blossoms / Fioriture, il progetto speciale ideato dal CSS per una stagione lunga un intero anno di spettacolo dal vivo.

Nell'ambito di UdinEstate20, la Chiesa di San Francesco di Udine diventa per due mesi – 7 repliche ogni giorno con inizio ad ogni ora, dalle ore 15 alle 21 fino al 22 settembre (domeniche e 15 agosto chiuso) – teatro ideale di un evento italiano creato da Mario Martone a partire dal testo teatrale del drammaturgo francese Bernard Marie Koltès, Nella solitudine dei campi di cotone. Si tratta di un’installazione sonora e abitabile in forma di labirinto in cui potranno entrare ogni volta due soli spettatori, riallestita per l’occasione da Fabrizio Arcuri, con un intervento di Teho Teardo per il paesaggio sonoro. Nel suo attraversamento, echeggia il racconto di uno dei testi più perturbanti di Koltès, con le voci inconfondibili di Claudio Amendola e Carlo Cecchi, per un formidabile incontro con l’Altro.