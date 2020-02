Nelle sale Fvg la prima mondiale di The Cellist

La prima mondiale di The Cellist di Cathy Marston, in coppia con l’acclamato Dances at a Gathering del coreografo Jerome Robbins, sarà trasmessa in diretta da Londra martedì 25 febbraio alle 20.15. L’imperdibile appuntamento sarà trasmesso anche sui grandi schermi del Fvg: al Kinemax di Monfalcone, all’Ambasciatori e al The Space Cinecity di Trieste e al Centrale di Udine.

The Cellist è ispirato alla vita e alla carriera della violoncellista Jacqueline du Pré e segna il debutto sul palco principale della coreografa Cathy Marston per The Royal Ballet. Il balletto sarà interpretato da stelle del Royal Ballet come Lauren Cuthbertson e Matthew Ball e il solista Calvin Richardson. Questo nuovo balletto è abbinato a Dances at Gathering, del cinque volte vincitore del Tony Award e celebre coreografo di Broadway Jerome Robbins. Questo favoloso balletto fa ora un gradito ritorno al Royal Ballet dopo una lunga assenza dal suo repertorio. Dances at Gathering dimostra l'eleganza e la grazia di cinque coppie che ballano all'unisono sull'incantevole musica di Chopin.

Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

L’appuntamento successivo della stagione sarà la diretta di Fidelio, martedì 17 marzo alle 20.15. Tutti i dettagli su www.roh.org.uk/cinemas e www.nexodigital.it.

In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.