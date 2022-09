Netflix torna a girare in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia torna a fare da location a importanti produzioni video. Questa mattina a Trieste è iniziato l’allestimento di un set che si protrarrà fino al 16 settembre nella zona delle Rive e fino a piazza Ponterosso.

Top secret il nome del film o della serie: al momento è trapelato solo il nome di Netflix (potrebbe, però, non essere l’unica produzione) ma nulla di più sui possibili attori e sul genere.

Le riprese saranno fatte soprattutto la sera e per questo alcuni locali del centro sono già stati risarciti dalla produzione, vista la richiesta di restare chiusi in un periodo dell’anno in cui Trieste è ancora popolata da turisti.

A organizzare e convincere le produzioni a scegliere il Friuli Venezia Giulia è sempre Fvg Film Commission, da pochissimo confluita in PromoturismoFvg.

Come detto la riservatezza è ai massimi livelli: si sa solo che la produzione è seguita dalla Kplus film di Verona che, nel suo portfolio, conta film di tutti i tipi, tra i quali anche 007 Quantum of Solace e pellicole italiane.

Per chi dovesse arrivare a Trieste nei prossimi giorni attenzione ai parcheggi perché i divieti sono numerosi e risulta complicato trovare posto.