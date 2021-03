New York e Lugano si incontrano a Trieste

Appuntamento il 21 marzo 2021 alle 18 con un'anteprima mondiale firmato Società dei Concerti di Trieste per la rassegna “Silenzio in sala a tempo di Musica”, la stagione concertistica online realizzata dal nuovo Comitato nazionale AMUR, tra i cui fondatori vi è anche la Società dei Concerti Trieste, con il prezioso sostegno di Poste Italiane e di Itsright.



La Società dei Concerti Trieste arricchisce questa rassegna nazionale con un grande evento in cui il caldo e intenso suono della viola di Hsin-Yun Huang, da New York, si unisce alla coreografia di Alessandra Ashkenazy, direttrice della celebre omonima scuola di danza, e Oliviero Bifulco, noto volto grazie ad Amici, interpretata a Lugano dalle giovanissime danzatrici della Junior Company dell’Ashkenazy Ballet Center.



Un incontro ideale a Trieste, dove la SdC introdurrà lo spettacolo appositamente commissionato per l'occasione, e il cui programma accosta stralci di opere immortali accanto a preziosità contemporanee, per un programma dal fascino seducente.



Il titolo “Invitation to the Dance FantaC” richiama un'antologia di brani che ne esaltano la tecnica e il timbro caldo e corposo, da Bach a Kenji Bunch.Il concerto dopo lo streaming su www.comitatoamur.it andrà poi in onda su Classica HD a maggio con diverse repliche.Già da febbraio infatti Classica HD (Sky, canale 136) trasmette ogni domenica dalle ore 9:30, ed in replica tutta la settimana successiva, un concerto della Stagione “Silenzio in sala a tempo di Musica”, il progetto musicale ideato e realizzato dal Comitato AMUR (Associazioni MUsicali in Rete).«Purtroppo non solo non ci potrà essere il pubblico in sala come speravamo - spiega il direttore artistico della Società dei Concerti Derek Han - ma neanche gli stessi artisti internazionali a cui abbiamo chiesto questo evento. Il problema dell'emergenza sanitaria evidenza anche un grosso problema di spostamento anche per lavoro con rischio di quarantene per gli artisti. Quindi, grazie anche al coordinamento del Segretario Generale Alessandro Malcangi, siamo andati noi a cercare dei service tra Lugano e New York per raggiungere il corpo di ballo Ashkenazy e la violista Hsin-Yun Huang, realizzando così un ponte che unisce due continenti, fatto di note e attraversato a passi di danza».A Trieste è stato realizzato un video di saluto iniziale da parte del Presidente della Società dei Concerti di Trieste Alberto Pasino presso la storica sede della Francesco Parisi SpA di Trieste di Viale Miramare, grazie all'ospitalità di Francesco Parisi. Il concerto sarà presentato dalla musicologa Paola Pini dalla biblioteca di Miramare per gentile concessione della direttrice del Museo e Parco Storico di Miramare, Andreina Contessa, con la quale la SdC ha realizzato molti progetti in questi anni. Le riprese a Lugano sono realizzate a cura dell’Ashkenazy Ballet e quelle di New York, con immagini sia interne che esterne tra i grattacieli della Grande Mela, sono a cura di Patrick Mahaney.Il progetto Silenzio in sala a tempo di Musica nasce dal dialogo tra il Comitato Amur e il fotografo Daniele Ratti e coinvolge le realtà che fanno capo al Comitato e che si identificano nelle più importanti istituzioni operanti nella musica classica.Musica e fotografia si incontrano con l'obiettivo di supportare i musicisti nell’attuale contesto di incertezza e ricreare una stagione 20/21 a porte chiuse ma raccontata attraverso immagini e suoni.Hanno partecipato alla rassegna alcune tra le più prestigiose istituzioni cameristiche italiane riunite dal Comitato AMUR: Società dei Concerti di Trieste, Società dei Concerti di Parma, Società del Quartetto di Milano, Fondazione La Società dei Concerti di Milano, Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, Associazione Amici della Musica di Padova, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Fondazione Perugia Musica Classica, Società del Quartetto di Vicenza, Marche Concerti, Associazione Musicale Etnea, Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, Associazione Ferrara Musica e Associazione Musicale Lucchese.La stagione di concerti “Silenzio in sala a tempo di Musica” nasce per sfidare la crisi attraverso un progetto innovativo e condiviso e si propone anche come un utile volano per la promozione culturale e turistica del territorio. Costituisce dunque una tappa fondamentale nel percorso del Comitato AMUR, creato a maggio 2020, con lo scopo di riunire le più importanti istituzioni della musica da camera italiana per promuovere attività comuni in grado di dare una risposta concreta alla vita culturale del Paese. Il Comitato AMUR già la scorsa estate ha realizzato il Festival itinerante “Musica con Vista” nei giardini e nei chiostri più belli d’Italia che ha visto la realizzazione di otto concerti dal vivo da Milano a Napoli e sta già lavorando alla seconda edizione per l'estate 2021.