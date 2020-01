Niccolò Fabi, il poeta del tempo

Un poeta del canto, un interprete del tempo: Niccolò Fabi ieri sera ha acceso non solo le luci del grande Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ma ha anche aperto gli animi. Una platea densa di persone, un teatro sold out che non ha mancato di dedicare il suo affetto più caloroso al cantautore romano e a tutta la sua meravigliosa band.

Un concerto intenso, a momenti più introspettivo, in altri più libero, ma sempre concreto. Un concerto, soprattutto un viaggio, in cui Niccolò ci vuole condurre, così come ci ricorda dal palco, un percorso per ognuno di noi, in un continuo testarsi e mettersi alla prova.

Fin dalle prime tracce emerge che il cantautore, portato dalle esperienze di vita, ha allontanato un po’ il romanticismo dei primi tempi, per abbracciare maggiormente il sapore di una vita concreta e reale. Il suo ultimo album “Tradizione e tradimento” ha dimostrato che Niccolò è cresciuto, in tutti i sensi, soprattutto nella sua interiorità. La melodia delle sue canzoni avvolge e trascina; le parole, frutto di una cultura consolidata, sono modulate per percepire, ascoltare e osservare fin nel minimo dettaglio, con la grande sensibilità e il profondo rispetto che Niccolò ha in ogni situazione.

Guardarsi dentro, sempre: è questo l’invito del grande Fabi, per non perdere mai un minuto di quello che siamo o che vogliamo diventare. Perché ogni giorno ci permetta di trasformare racconti ed esplorazioni interiori, in uno stimolo a migliorare.

“Una somma di piccole cose, di passi che arrivano al centro, di scelte sbagliate che ho capito col tempo”, canta Niccolò. In questo viaggio della vita “dopo ogni scelta, arriva il conto”, “ogni minuto che abbiamo sprecato non ritornerà”, un monito ad amare la vita e ad assaporarla in tutte le sue svariate sfaccettature.

Un ritmo incalzante dai mille sapori, di parole e musica, con il pieno coinvolgimento del pubblico: “Niccolò sei un mito!” acclama qualcuno, per finire poi in una grande standing ovation che ha infiammato il teatro, tra salti, canti e ritmi, per essere parte di quel viaggio iniziato un paio di ore prima e finito sulle note di “Lasciarsi un giorno a Roma”. Anzi un viaggio che non si è ancora concluso, perché lo portiamo nel nostro sentire di ogni giorno. Privilegiati, così possiamo sentirci oggi, per chi ha avuto l’occasione di vivere quei momenti. Grazie Niccolò, ritorna presto!