Nick Cave e Warren Ellis a Cinemazero e Visionario

Dopo il successo di One More Time With Feeling, Andrew Dominik torna a raccontare Nick Cave con This much I know to be true, a Cinemazero di Pordenone e al Visionario di Udine fino a mercoledì 25 maggio.

Girato tra Londra e Brighton, il film racconta l’eccezionale rapporto creativo e artistico tra Nick Cave e Warren Ellis, immortalati mentre danno vita alle canzoni dei loro ultimi due album in studio, Ghosteen (Nick Cave & the Bad Seeds) e Carnage (Nick Cave e Warren Ellis). Nelle prime performance legate a questi due album, riprese nella primavera del 2021 prima del tour nel Regno Unito, vediamo Cave e Ellis, accompagnati da cantanti e un quartetto d’archi, mentre portano in scena le loro canzoni. Il film include l’apparizione speciale dell’amica e collaboratrice di lunga data Marianne Faithfull. Gli interventi che si alternano alle canzoni illuminano la cosmologia e i temi della musica.

Acclamato all’ultimo festival di Berlino, This much I know to be true esplora la profonda amicizia tra Nick Cave e Warren Ellis, in parte intravista in 20,000 Days on Earth. Il film si rivela così un altro momento significativo nei viaggi di Cave e Ellis, catturando l’umore e lo spirito dei due mentre si muovono attraverso una nuova ottimistica fase della vita.

