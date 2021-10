Nicola Bulfone al Festival Internazionale di Clarinetto Portus Naonis

Venerdì 29 ottobre, alle 19, all’Ex Convento di San Francesco di Pordenone potremo assistere a un nuovo appuntamento del primo Festival Internazionale di Clarinetto Portus Naonis, che da maggio a oggi ha riscosso un notevole successo di pubblico. Il Festival, ideato e organizzato dalla Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, gode del patrocinio del Comune di Pordenone e si avvale del sostegno della Fondazione Friuli.

Il prossimo evento vedrà protagonista al clarinetto il maestro Nicola Bulfone, che nella sua carriera ha collaborato con importanti orchestre quali l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, l’Orchestra Sinfonica di San Remo, la Filarmonica della Scala, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Orchestra Sinfonica del Teatro San Carlo di Napoli; e sotto la direzione di celebri maestri quali Muti, Mehta, Sinopoli, Chailly, Gavazzeni e Barenboim.

Ad accompagnarlo al pianoforte il maestro Marco Colombaro, solista, camerista e accompagnatore e docente presso la Scuola di Musica Città di Pordenone. Il programma musicale, che ci faranno ascoltare, si aprirà con il Gran Duo Concertante di von Weber, poi la Sonata op. 167 di Saint-Saens, la Sonatina di Bohuslav Martinu, e per concludere la Sonata per clarinetto e pianoforte di Davide Pitis.

Il Festival Internazionale di Clarinetto Portus Naonis è il nuovo progetto pensato e organizzato dall’Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, che da sempre è impegnata nella diffusione della cultura artistica e musicale in tutte le sue forme. Il Festival, voluto dal Direttore Artistico Massimo Mascherin e dal clarinettista Marco Lagni, già docente presso la Scuola di Musica dell’ASMCP e fondatore del Naonis Clarinet Ensemble, vuole porsi come un punto di riferimento importante per il mondo clarinettistico nella città e nella provincia di Pordenone, dove sono già attivi diversi festival e concorsi ma dove manca un evento dedicato esclusivamente a questo strumento. Il Festival Portus Naonis, che da qui in avanti vuole diventare un evento fisso annuale, ha un doppio obiettivo desiderando porsi sia momento culturale con concerti aperti al pubblico, sia come momento formativo per i giovani musicisti, con musicisti e docenti di fama nazionale e internazionale.

L’Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone nasce nel 2015, sotto la direzione del M° Massimo Mascherin musicista di fama internazionale, e da oltre cinque anni si propone di sviluppare e diffondere la cultura musicale in tutte le sue forme, in considerazione dell’alto valore culturale e sociale ad essa riconosciuto. L’Associazione è da sempre attiva nell’organizzazione di rassegne concertistiche ed è fautrice di attività che puntano sull’originalità e trovano una valida risposta nel pubblico, proponendo generi musicali diversi che spaziano dalla classica alla lirica alla musica moderna. L’ASMCP da sempre è aperta all’innovazione, attraverso la realizzazione di eventi dove si fondono non solo i generi musicali ma anche diverse forme artistiche come la musica, il teatro, la poesia e la danza.

Nicola Bulfone nasce in Svezia e compie gli studi musicali prima al Conservatorio di Udine, diplomandosi col massimo dei voti, e in seguito alla Hochschule für Musik di Stoccarda. Si afferma in diversi concorsi nazionali e internazionali e segue corsi di perfezionamento con celebri maestri. Come solista e insieme a gruppi da camera, partecipa con successo a numerosi Festival e rassegne concertistiche in Italia, Francia, Germania, Slovenia, Messico e altri ancora.

Si esibisce come solista in tutto il mondo con l’Orchestra Filarmonica Slovacca, l’Orchestra del Festival Rossini a Wildbad, il Collegium Musicum di Udine, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, la Filarmonica di Udine, l’Orquestra do Norte del Portogallo, la Vogtland Philharmonie, l’Orchestra Sinfonica del FVG, l’Orchestra Filarmonica di Sofia, l’Orchestra Filarmonica di Bialystok in Polonia, l’Orchestra da Camera di Rijeka, l’Orchestra di Krasnojarsk, l’Orchestra di Minsk e diverse orchestre da camera. Per 10 anni primo clarinetto dell’Orchestra Filarmonica di Udine, dal 2000 al 2006, ha ricoperto il medesimo ruolo nell’Orchestra Sinfonica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Effettua numerose registrazioni radio-televisive sia in Italia che all’estero e incide come solista numerosi Cd per l’etichetta Agorà. Rinomati compositori hanno scritto pezzi solistici a lui dedicati. Ha fatto parte della giuria del Concorso Internazionale per Clarinetto “Jeunesses Musicales” di Belgrado nel 1997. È socio fondatore dell’Associazione Filarmonica del Friuli Venezia Giulia e svolge attività didattica come docente di Conservatorio e in Corsi Internazionali di perfezionamento. È titolare della cattedra di Clarinetto presso il Conservatorio di musica di Udine "Jacopo Tomadini.

Marco Colombaro, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “G.Tartini” di Trieste sotto la guida di R.Viel Moroni, si perfeziona in seguito con R.Repini e G.Lovato, seguendo nel contempo corsi e seminari d’interpretazione con K.Bogino, B.Canino, A.Ciccolini e D.De Rosa. Nella sua intensa attività concertistica come solista, camerista ed accompagnatore ha tenuto numerosi concerti in Italia, Slovenia, Croazia, Austria ed Ungheria. È stato premiato più volte con borse di studio ed è risultato vincitore di Concorsi Nazionali ed Internazionali di musica da camera. È docente di pianoforte presso l’Istituto “Santa Cecilia” di Portogruaro, la Scuola di Musica “Città di Pordenone” e la Scuola Filarmonica di Valvasone.