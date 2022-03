Nicola Milan presenta il nuovo album 'Restiamo Umani'

Venerdì 4 marzo, alle ore 20.45, all’Auditorium Comunale di Zoppola, si terrà l’atteso concerto di presentazione del nuovo lavoro discografico di Nicola Milan, “Restiamo Umani”.



Registrato e pubblicato da @Artesuono di Stefano Amerio, questo lavoro è un viaggio fatto di emozioni, sensazioni, umanità, amicizia e musica, che inizia prima della pandemia e l’attraversa assorbendone il periodo convulso e pieno di contraddizioni. Già conosciuto per essere il fondatore del Quinteto Porteño, con il quale ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, ora Nicola Milan si presenta in una veste nuova, una musica originale che, esplorando generi e stili, propone la bellezza che nasce dalla fusione delle culture.



Restiamo Umani parla di pace, di rispetto della madre terra, di attaccamento alle proprie radici e, attraverso il linguaggio universale della musica, di condivisione, dialogo, fratellanza. Il concerto vedrà esibirsi accanto al compositore (pianoforte, fisarmonica) anche Alessandro Turchet (contrabbasso), Pietro Sponton (batteria e percussioni) e Nicola Mansutti (violino). Inoltre, ci sarà una nuova collaborazione, una new entry, a dare voce ai testi scritti dal musicista, che per l’occasione si presenta anche come autore, ovvero le giovani voci del coro Vocinvolo- Ritmea di Udine, diretti dalla M° Lucia Follador.



“Ho voluto scrivere dei testi per lasciare un messaggio ancora più preciso ed incisivo rispetto alla musica solamente strumentale che caratterizza il resto dei brani” spiega l’autore “e nonostante le difficoltà incontrate per poter registrare in mezzo a lockdown e zone gialle, alla fine il risultato è stato davvero emozionante”.“Pace in Siria”, un accorato appello alla Pace e contro tutte le guerre, che oggi risulta ancora più drammaticamente importante, “L’unica che c’è”, dedicata al rispetto della madre terra e alla necessità di prendersene davvero cura e infine “Elegia Friulana”, brano cantato in Friulano, già vincitore di un bando Arlef 2021, un sentito omaggio alle radici culturali e linguistiche Friulane.Sarà presente. Il concerto apre la rassegna “Cromatismi musicali” nata per festeggiare i dieci anni di attività dall’associazione L’arte della musica, che l’organizza in collaborazione con il comune di Zoppola.L’idea di “Restiamo Umani” va oltre il lato squisitamente concertistico, vuole fattivamente essere uno strumento per far conoscere realtà che hanno progetti umanitari e legati all’ecologia. Saranno infatti presenti alcuni volontari del gruppo territoriale di Udine di “Still I Rise”, un'organizzazione internazionale indipendente nata per assicurare istruzione, protezione e dignità a minori profughi e vulnerabili. Sarà anche presente il comitato ARCA che da anni si impegna per la tutela e lo sviluppo sostenibile e non devastante del territorio.Per info e prenotazioni: info@lartedellamusica.it.