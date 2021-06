Nicole Volpato lancia il singolo 'Il Bianconiglio'

A distanza di un anno dall’uscita del suo singolo d’esordio “Be Careful” la giovane cantautrice, originaria di Gradisca d’Isonzo, Nicole Volpato presenta sugli store digitali a partire dal 4 giugno il suo secondo brano “Il Bianconiglio”. Questa volta cantato in italiano, il brano si caratterizza per la dolcezza timbrica ed interpretativa di Nicole che ben si fonde con degli arrangiamenti cheti trascinano nel paese delle meraviglie raccontato. Il brano è edito dalla cooperativa Esibirsi di Pordenone, aderente a Confcooperative Pordenone, che così esordisce come editore nel settore musicale, dove è tra le più grandi realtà che si occupano di pratiche per gli artisti con suoi oltre 4.300 iscritti, tra cui la stessa Volpato.



Per ascoltare e comprare su Spotify il singolo “Il Bianconiglio”.



Anche questo per questo singolo è stato composto in feauturing con Matteo Da Ross chitarrista di grande talento già componente dei “Mellow Mood”.“Il Bianconiglio” - racconta la cantautrice - è nato un po’ per caso mentre suonavo il pianoforte; il mondo in cui è racchiusa, ispirato a quello di “Alice nel paese delle meraviglie”, è un luogo surreale, un po’ pazzo e fuori dagli schemi. Il Bianconiglio in questo caso rappresenta la motivazione, un sogno, qualsiasi cosa che possa dare energia ad una persona per trovare la propria strada . Inseguirlo non sarà facile: ci sarà chi ti illude o chi cercherà di intralciare il tuo percorso ma si sarà sempre una via d’uscita per credere in se stessi e trovare quella scintilla che ispirerà il tuo cammino”.Nicole Volpato è una musicista e cantautrice 21enne proveniente dal Friuli Venezia Giulia. La sua passione nasce dalla famiglia nella quale si respira la musica nella vita quotidiana. Suona il violino dall’età di quattro anni e successivamente si è avvicinata al pianoforte con il quale ha trovato il compagno ideale col quale comporre i propri brani.Alla continua ricerca di stimoli compositivi ascolta tantissima musica anche lontani dalla sua comfort zone che si può invece individuare nella scena anglosassone partendo dall’R&b/ALT R&b, soul, jazz fino a spaziare in altri ambiti come ad esempio la musica Reggae o sperimentale.Tra gli artisti che più la influenzano la grande Lauryn Hill, Jorja Smith, Tiana Major9, Mahalia, Hope Tala, Greentea Peng.