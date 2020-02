Night Garden, l’ultimo spettacolo di Evolution Dance Theater

Mercoledì 5 febbraio alle 20.45, al Teatro di Monfalcone, è di scena la grande danza contemporanea. Approda infatti al Comunale, fuori abbonamento, Night Garden, l'ultimo spettacolo dell'innovativa compagnia Evolution Dance Theater, il cui motto è “Creativity in Motion”.



Fondata nel 2008 dall’americano Anthony Heinl, che nella sua incredibile carriera ha ballato per coreografi di fama mondiale quali David Parsons e Martha Graham e ha fatto parte dei Momix, la Evolution Dance Theater propone da oltre un decennio spettacoli di grande fascino, in Italia e all'estero (Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao). La compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative che fondono danza, acrobazia ed effetti visivi: un mix di arte e tecnologia che produce esperienze visive uniche e coinvolgenti.



Quando gli uomini si abbandonano al riposo serale, il mondo della natura notturna, con le fantastiche creature che lo abitano, prende vita e si mostra nella sua veste più luminosa. Nel buio della scena si materializza un mondo incantato, animato da bizzarre creature luccicanti, e sulle tracce musicali di Massive Attack, Radiohead, Joni Mitchell e Darkside gli otto danzatori danno vita a uno scenario onirico di straordinaria suggestione.