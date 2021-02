Nilde Iotti vista e raccontata da Peter Marcias e Paola Cortellesi

Nilde Iotti, il tempo delle donne, il film di Peter Marcias, presentanto come Evento Speciale alla 17. edizione delle Giornate degli autori a Venezia, sarà programmato in esclusiva nel circuito di sale di qualità virtuali #iorestoinsala dal 15 fino al 26 febbraio. Il film sarà preceduto da una diretta con Peter Marcias e Paola Cortellesi - alle 20:30 di lunedì 15 – sugli schermi dei cinema aderenti e, come di consueto, anche sulle rispettive pagine facebook.



Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l'ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde Iotti si allontana dal sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana. Come se l'appassionante storia di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un'anima nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che ha segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne.



Il cinema del reale che incontra il presente del nostro Paese, un racconto tutto al femminile per testimoniare l’Italia del cambiamento.Nilde Iotti, il tempo delle donne, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, è un film prodotto da Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e Movimento Film, con il sostegno di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna, Fondo Filming Cagliari - Comune di Cagliari, BPER Banca; in collaborazione con Aamod, Società umanitaria cineteca sarda e Sky Arte.Per informazioni e per l’elenco delle sale aderenti: www.iorestoinsala.it