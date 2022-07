Nina Kravitz al Tiare Summer Emotions

Continuano gli eventi speciali del calendario Tiare Summer Emotions organizzati nella nuova arena esterna in Località Maranuz, a Villesse. Il secondo appuntamento sabato 23 luglio a partire dalle 19.30 per scatenarsi con Nina Kravitz, la regina della techno music che ha spopolato nel 2012 con la sua iconica traccia Ghetto Kraviz, il cui video è stato filmato all'Arena Berlin. La line up si completa con altri tre importanti artisti: Matteo Puntar, Andrea Moretti e Simon Adams. Riparte così dopo due anni di stop forzato il progetto Ti Zero assieme a Reload Events e On Circle.

I biglietti sono disponibili sul circuito SMS TICKET al link; prezzi: Early Bird 30 euro / Prevendita 35 euro / Prevendite online 35 euro / Alla porta 40 euro.

L’ingresso riservato ai maggiori di 18 anni ed è necessario avere con sé un documento di identità in originale e in corso di validità.

Possibilità di prenotare il tavolo al numero +39 327 0912521 (WhatsApp). La prenotazione garantisce ingresso privilegiato in caso di code e con riferimento alla capienza, oltre all'ampio parcheggio attiguo.

Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: il 6 agosto con Funky Family + Il Pagante, il 20 agosto con Miami with Shiva, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso e il 28 agosto musica elettronica con special guest surprise.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.

Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.