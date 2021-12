Ninne Nanne dal mondo con Amara a Pordenone e Talmassons

“Il coraggio dell’Amore - Ninne nanne dal mondo”, la nuova produzione firmata Accademia Musicale Naonis andrà in scena a Pordenone, domenica 2 gennaio 2022 alle ore 18:00, nell’ex Convento di S. Francesco e a Talmassons, lunedì 3 gennaio 2022 alle ore 20:30, nella Chiesa Parrocchiale. Due appuntamenti imperdibili per questo grande progetto musicale dedicato all’Amore, al Coraggio, alla Vita.



Una Prima Assoluta che vede come protagoniste di questo nuovo speciale progetto, fatto di musiche della tradizione e di nuove canzoni, Amara (Erika Mineo, autrice di "Che sia benedetta" e "Il peso del coraggio", brani portati al successo da Fiorella Mannoia) e Franca Drioli che daranno voce ad un emozionante viaggio musicale, unico nel suo genere, dedicato all’Amore e al Coraggio. Con loro i solisti dell’Accademia Musicale Naonis in un programma interamente rielaborato dal M° Valter Sivilotti per trio d’archi e pianoforte scritto per questo nuovo evento.



Gli eventi sono realizzati in collaborazione con il Comune di Pordenone, il Comune di Talmassons e la Fondazione Friuli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti ed è consentito solo con Green Pass rafforzato (due o tre dosi di vaccino o certificato di guarigione) e mascherina di tipo FFP2.