Noemi stella del Settembre Latisanese

A Latisana torna il Settembre Latisanese, appuntamento fra i più attesi di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, giunto quest’anno alla 28° edizione. Fra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico c’è certamente il saper coniugare, in un contesto di assoluto pregio - qual è il centro storico di Latisana – musica, enogastronomia, cultura, moda e spettacolo. Settembre Latisanese sarà quindi a Latisana da giovedì 16 a domenica 19 settembre, per una quattro giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati da Pro Latisana e Associazione Progetto Musica, in collaborazione con l’amministrazione cittadina. Info e programma completo su www.prolatisana.it.



Stella della manifestazione sarà la cantante pop Noemi, in concerto in Piazza Matteotti domenica 19 settembre alle 21.00. L’evento, organizzato in collaborazione con Zenit srl, è gratuito con prenotazione obbligatoria, effettuabile inviando una mail all’indirizzo biglietteria@associazioneprogettomusica.org entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. I posti verranno assegnati fino ad esaurimento. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Odeon. Versatile come pochi artisti in Italia, nella sua decennale carriera Noemi ha all’attivo sette album, l’ultimo è “Metamorfosi” del 2021, e sei partecipazioni al Festival di Sanremo. Il singolo “Makumba” con Carl Brave è fra le canzoni più ascoltate dell’estate. Sul palco di Latisana Noemi presenterà tutti i suoi successi, tra cui “Glicine”, “Vuoto a perdere”, “L’amore si odia”, “Sono solo parole”, tra le tante. Il concerto latisanese è l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del “Metamorfosi Summer Tour” dell’artista.



Ma, alle 20.00 alla Cantina dell’Azienda Lorenzonetto Mauro, con il concerto del “”, trio modulabile di sassofoni formato da. Per prenotare il concerto, inserito nel “Festival Vini Gusti in musica” - Città del Vino FVG e organizzato da FVG in Musica, scrivere a fvginmusica@gmail.com. Sempre giovedì 16 settembre, alle 21.00 in Piazza Matteotti, ecco il progetto “Voodoo Strat – The Jimi Hendrix Tribute Live”, con Stefano Zanelli, Rudy Fantin, Gianni e Paolo Moretto. Per prenotazioni biglietteria@associazioneprogettomusica.org.Dopo l’anteprima di giovedìalle 19.00 in centro città; alla stessa ora, alla galleria d’arte La Cantina, conferenza dal titolo “Il Friuli, una storia complessa”, a cura di Vito Sutto (info +39 336 687445). Alle 20.00 in Piazza Caduti della Julia, cena con allietamento musicale a cura di “Buon Bicchiere e Buona Forchetta”. L’evento si ripeterà anche nella giornata di sabato. Prenotazione obbligatoria e tutte le info al +39 347 5444343. La serata di venerdì si concluderà in Piazza Matteotti alle 21.00 con il concerto di Cindy & The Rock History, due ore di musica e energia con i grandi successi rock dagli anni 50 ai giorni nostri. Prenotazioni a biglietteria@associazioneprogettomusica.org . Appuntamento sempre atteso e partecipato è quello con il concerto del risveglio, in programma alle 7.30 di sabato 18 settembre al Parco Gaspari con “Visible Nature”, un programma dedicato alle musiche della natura e ai suoi elementi con Daniele d’Agaro (sassofono e clarinetto), Francesco Bertolini (chitarra), Manuel Donadelli (batteria, loops and sequencing) e la straordinaria partecipazione di Francesco Minutello (tromba).Prenotazioni per il concerto, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica di Latisana (che sarà presente per tutta la rassegna con il proprio stand informativo in Via Rocca), scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org . Sempre nel parco cittadino, alle 17.00, presentazione del libro “Latisana Milano. La storia di un latisanese tra editoria e sport”, a cura di Antoni(n)o Brazzit. Conduce Marco Marchei, giornalista, direttore delle riviste Correre, Il Nuovo Calcio, Triathlet e Runner’s World. Info e prenotazioni scrivendo a info@prolatisana.it. La serata di sabato 18 settembre, ore 20.30 in Piazza Matteotti, vedrà un altro appuntamento caro al pubblico del Settembre Latisanese: “Moda e Bellezza in Piazza”, sfilata di moda con ospiti le prefinaliste nazionali di “Miss Italia” del Friuli Venezia Giulia. In apertura “Racconti di comunità” e presentazione del video “ContaminAzioni Volontarie”, con l’ntervento a cura del CTA Bassa Friulana Occidentale e Consulta del Sociale di Latisana. Prenotazioni scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org, in caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Odeon.Domenica 19.00 alle 10.00 in Piazza Caduti della Julia, Area terrazza “Buon Bicchiere e Buona Forchetta”, ecco il raduno e giro turistico organizzato dal “Vespa e Lambretta Club”. Per informazioni e prenotazioni: +39 347 5444343. Il torneo di calcetto, i giochi gonfiabili, l’animazione e gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, a cura del Circolo Giovanile P.G. Frassati, completano il programma della quattro giorni, in attesa del gran finale con la cantante Noemi. Da venerdì a domenica le vie del centro storico di Latisana saranno popolate da stand enogastronomici, prodotti dell’artigianato locale, mercatini e bancarelle di hobbysti e artigiani, il mercato di prodotti gastronomici del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane e molto altro ancora. Info su www.prolatisana.it .