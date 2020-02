Non solo ‘la moglie del genio’

Un’attrice ⁄ ricercatrice naviga sul web per raccogliere frammenti di una storia a lungo taciuta. Una biografia ricostruita come un puzzle cui mancano molte tessere. E’ la biografia di una scienziata la cui intelligenza e le cui scoperte sono state messe in secondo piano, quasi occultate, a vantaggio di un uomo. Ma cosa pensare se lo scienziato in questione è la mente più geniale del 20° secolo, Albert Einstein, e la scienziata è Mileva Maric, la sua prima moglie, ma anche la prima donna ammessa al corso di fisica al Politecnico di Zurigo? Spazio, tempo e gravità diventano metafore di un amore e delle sue ombre. Avvolta nelle riflessioni che negano e minimizzano i risultati ottenuti dal genere femminile nella storia, l’attrice viene interrotta da una presenza maschile che rende sempre più difficile il compito della ricerca. La storia arriva in prima nazionale a Udine per Teatro Contatto, da giovedì 6 al 9 febbraio, con Mileva, lo spettacolo di Ksenija Martinovic che – sono sue parole - “rimanda a tutte le donne messe in secondo piano, per un’evidente discriminazione di genere: il cosiddetto Effetto Matilda, che si può rilevare nel campo delle scienze”. Giovedì 6, il Palamostre si apre già alle 9 per il convegno Mileva, Albert e l’annus mirabilis, una riflessione su scienza, storia, arte e società per una cultura trasversale.