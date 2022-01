Non solo gospel, ma l’anima vera

Impossibile non averlo visto e soprattutto sentito durante uno dei tanti concerti gospel che, specie durante le festività natalizie, affollano i programmi di un po’ tutte le località. Il suo approccio alla spiritualità afroamericana riassunta da un canto di popolo che è diventato messaggio collettivo è decisamente unico, come la sua personalità straripante. Solo all’apparenza, perché Alessandro Pozzetto, co-fondatore dello storico Fvg Gospel Choir, ha sofferto più di quanto possa mai ammettere la fine di quell’esperienza, pochissimi anni fa (“quando ho chiuso con la band mi è mancato il respiro, dato anche dal rapporto col prossimo” – è l’unico appunto sull’argomento). Al punto da cercare altrove, senza abbandonare la musica, una specie di ‘nutrimento’ per l’anima.



IL PROGETTO - La soluzione, come spesso accade, è sempre più vicina di quanto si pensi. Assieme alla moglie Alessia Varutti, sposata nel 2008, maestra d’infanzia che nel tempo si è appassionata e specializzata in terapie olistiche e counselling, ha sviluppato un progetto in cui mette le sue doti e la sua arte a disposizione degli altri: la Casa della vita. “Il progetto – spiegano - è nato qualche anno fa quando, non avendo avuto figli, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo chiesti cosa potevamo fare per gli altri. Abbiamo venduto casa e ne abbiamo cercata una che ci permettesse se non di generare vita biologicamente, almeno di far ‘girare’ la vita. Abbiamo trovato a Susans di Majano un edificio abbastanza grande per noi e per il progetto e così è nata la Casa della vita (che ha pure la sua pagina Facebook): un luogo di accoglienza che aiuta lo sviluppo interiore, ma con un approccio semplice”.



NIENTE ‘NEW AGE’

‘STRUMENTO’ DI TERAPIA

“BELLEZZA ASSOLUTA”

- Situata in mezzo al verde, trasformata lo scorso maggio in vera e propria associazione per realizzare percorsi personali e di gruppo per adulti e bambini, con musica, canto e progetti formativi, è quanto di più lontano dal concetto strisciante di new age che molti vedono come il fumo negli occhi. “Non siamo freak – puntualizza Alessia -, né new age, né bigotti: è un progetto molto legato alla vita pratica, perché è lì che si vede il vero cambiamento, in un nuovo equilibrio pratico e concreto. Alla casa arrivano grandi e piccoli, sia a livello individuale che in gruppo, per diversi progetti, specie campus estivi. Ora che è impossibile lavorare all’aperto, facciamo incontri individuali, ma continuando a lavorare sui nostri temi e soprattutto sulla spiritualità”.- Il gospel è rimasto però nel cuore di Alessandro, che non ha abbandonato il suo primo amore, pur sviluppando nuove conoscenze e competenze. “Nelle attività – puntualizza - ci sono anche momenti di crescita personale che vanno oltre il canto, in cui mettiamo a disposizione i nostri talenti. Tra quelle che pratico c’è il sound healing, ossia la terapia vibrazionale del suono, usando la voce, il mio strumento naturale. Ho studiato tanto per andare più in profondità nella ricerca interiore e mi rendo conto che forse quando facevo solo gospel era una specie di imitazione. Ora studio tecniche che mi permettono di entrare nel vero sentire del corpo, lasciando il resto alle spalle. Comunque non ho abbandonato del tutto il gospel: anche quest’anno ho 25 date natalizie, tra eventi pubblici e privati. Sono ancora direttore dell’Italian Gospel Choir (la ‘nazionale italiana del gospel’, ndr) e di altre formazioni locali e ho avuto anche la fortuna di registrare a Radio Montecarlo un video che andrà in onda pure su 105. Ho solo aperto una porta nuova: faccio stare bene gli altri e questo è importante”.- La musica rimane dunque sempre al centro, nell’anima dell’artista, anche in un momento difficile come questo. “E’ l’emanazione della bellezza assoluta - conclude - e quindi sento la responsabilità di portare agli altri questa qualità, anche se cantare in coro oggi è un po’ l’antitesi di quello che sta succedendo. Ho passato un lungo periodo di lockdown interiore e lavorare all’interno di questa casa mi ha aiutato a trovare una specie di movimento interiore dentro di me”.