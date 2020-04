Nonostante il Covid la danza continua attraverso l'etere e le parole

In questa quarantena l'arte è stata ed è ancora un vero rifugio: momenti di danza, musica, canto, teatro, poesia, letteratura sono i più belli e commoventi registrati dalla cronaca di queste settimane, altrimenti inondate da tristi notizie. Ed è ormai dalla pausa di Carnevale che le aule di Arteffetto in via Coroneo sono vuote, ma le giornate di insegnanti e allievi non mancano certo di danza.

Arteffetto è stata tra le prime ad accogliere l'invito delle strutture sanitarie ad alleviare il proprio lavoro in corsia chiudendo la propria sede a febbraio, ma si è attivata fin da subito per non far mancare la danza nelle giornate degli oltre 600 allievi della scuola. Sono nate molte iniziative spontanee da parte dei docenti con attività via etere e un nuovo blog sul sito della scuola per continuare a coltivare il divertimento, la curiosità, il talento e la passione nei propri allievi.

Nonostante l'epidemia di Covid, la danza continua attraverso l'etere e le parole anche se, è convinzione di direzione e corpo docente della scuola, le lezioni virtuali non possono certamente sostituire in alcun modo il lavoro in aula: chiaramente la distanza e i limiti dello scambio online non permettono di vedere e correggere gli allievi in modo adeguato. Tuttavia in questo periodo di serrata generale, Arteffetto ha ritenuto che fosse indispensabile continuare a tessere il filo della danza in qualsiasi modo possibile:



"Abbiamo scelto immediatamente la sicurezza dei frequentatori e dello staff anche se sapevamo che la nostra attività sarebbe stata stroncata dalla quarantena" afferma il direttore artistico Corrado Canulli Dzuro "Stiamo progettando una riapertura che possa essere adeguata a quelli che saranno i tempi in arrivo. Intanto cerchiamo di continuare a fare gruppo, di tenere un contatto con i nostri allievi dai 4 agli 80 anni, con iniziative di vario tipo, perché nessuno ci impedirà di continuare a danzare, neanche questa pandemia!"E per continuare il dialogo con gli allievi della scuola Arteffetto ha lanciato delle simpatiche sfide sui social: alcune sezioni della scuola hanno proposto al pubblico di Facebook la propria rassegna di pose, figure, danze, delle vere e proprie competizioni a suon di like che decretano ogni volta un vincitore o una vincitrice. Dal Flamenco alla danza classica, dalla contemporanea allo swing, che si tratti di una sfida o solo di un video partecipativo per tenersi allenati, strapparsi un sorriso e farsi compagnia a distanza, tutti gli allievi si sono impegnati ad uscire al meglio, anche con un pizzico di ironia e divertimento. Tutte le foto ed i video li potete vedere e votare sulla pagina Facebook di ArteffettoDanza.