Nostalgia di un passato più semplice

Ha lavorato in Inghilterra anche per la Bbc, ha prodotto diversi documentari dedicati al Friuli e nell’ultimo periodo si è specializzato in materiale d’archivio, perché per lui “mostrare è una gioia”. Da una decina di anni, Massimo Garlatti-Costa ha iniziato un progetto originale, tutto basato sulla memoria, partendo da un archivio povero ma immenso che fa parte della nostra storia.

Cinema di famiglia, chiuso anticipatamente causa aggravarsi della pandemia, è un festival itinerante nato per valorizzare la cultura del filmato amatoriale in pellicola dal dopoguerra alla fine degli Anni ’70: recuperato, restaurato e poi restituito alle famiglie. Da settembre, la nuova edizione è stata presentata in diverse località grazie al sostegno della Regione con l’intenzione, quando l’incubo-Covid sarà finito, di tornare all’estero grazie alla sinergia con Ente Friuli nel Mondo.

Tutto è nato nel 2010 dal lavoro su una serie di filmini ‘di famiglia’, quelli che in tempi pre-smartphone e ‘bulimia dell’immagine’ venivano realizzati con mezzi pionieristici: le telecamere a 8 mm e in Super 8. “Materiale incredibile, che deve essere preservato per dare la possibilità alla gente di vederlo almeno per i prossimi 40 anni! Nel 2011 ho iniziato a recuperare materiale del comune di Tavagnacco, restaurato e poi restituito alle famiglie, raccogliendo consensi anche dai media nazionali. Da lì l’idea di riportare il cinema alle famiglie, in piazza e nei luoghi pubblici, con l’aiuto di Elisabetta Ursella e Gianluigi Patruno”.



Guardare il passato ‘senza filtri’ alimenta la nostalgia a distanza, ma non solo. “Già al primo festival ho capito le potenzialità. Chi riconosceva fatti, luoghi e persone alternava risate e malinconia, mentre le nuove generazioni vedevano per la prima volta un mondo per loro mitico. In Sudamerica e Australia, dove ho presentato il progetto grazie a Friuli nel Mondo, abbiamo sfondato una porta aperta: c’era chi pensava che il ‘suo’ Friuli Anni ’60 fosse rimasto uguale. Il mondo sulle bobine non c’è più, ma i friulani nel mondo lo ricordano perché è quello degli affetti”.Lavorando anno dopo anno con passione, anche con serate a tema come quelle sul terremoto, Garlatti-Costa ha ‘scoperto’ più di qualche talento inespresso. “Noi cerchiamo di valorizzare i filmati con i montaggi, ma in alcuni casi non tocchiamo niente, perché erano opera di veri film-maker ante litteram, che non sono diventati registi solo perché nati in paese. Gente come Riedo Feruglio, che già negli Anni ‘60 raccontava Feletto come fosse un documento storico, o Tarcisio Baldassi, coi suoi filmati sulle giostre di Santa Caterina a Udine nel ‘57, che aveva un grande ‘occhio fotografico’ e faceva i montaggi con gusto”.Riproporre un mondo che non esiste più attraverso filmati da 3 minuti (il limite di ripresa delle costose telecamere a molla, che richiedevano anche il taglio della pellicola) è una forma di vera ricerca etnografica. “Non ci sono filtri, neanche nel colore. Il risultato va al di là di quello che possiamo ricordare: parliamo di una generazione che usciva dalla guerra, ma aveva voglia di divertirsi in un mondo che solo noi riteniamo limitato. Lo spettatore può valutare il passato senza pregiudizi, guardando il materiale più disparato, dai filmatini delle gite ai mercati di animali in piazza, dalle partite amatoriali a quelle scapoli-ammogliati. E poi la gente che balla e canta in pubblico: sempre”.Se oggi la nostra vita è frammentata in migliaia di foto e video - che non rivedremo mai – sparsi tra chiavette e hard disk, magari con formati già obsoleti, il ‘Cinema di famiglia’ ha un valore eterno. “Oggi – conclude il regista - si gira troppo e siamo così invasi da riprese che non abbiamo motivo di rivederle: le 2-3 foto del nonno, però, sappiamo dove sono. Era un cinema di e per gente comune che voleva i suoi pochi secondi di ‘notorietà’. La vita di una persona era riassunta in dieci minuti di video: battesimo, matrimonio, una vacanza a Lignano, due-tre bobine in tutto, perché filmare costava. Però erano cimeli di famiglia e quindi andrebbero messi assieme ai gioielli”.