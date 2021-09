Note del Timavo al Castello di Colloredo di Monte Albano

Note del Timavo, giunta alla 34esima edizione, porterà due dei suoi appuntamenti autunnali, come oramai tradizione, al Castello di Colloredo di Monte Albano, dove la rassegna è una realtà presente da diciassette anni. Gli appuntamenti sono dedicati a nomi illustri dell'attuale panorama musicale, ma anche alla divulgazione musicale e scientifica proposta sotto forma di spettacolo.



Stagione Concertistica nata nel 1987 a cura dell'Associazione Punto Musicale per la Direzione Artistica di Carla Agostinello, Note del Timavo si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, principali sostenitori, come della collaborazione del Comune di Colloredo di Monte Albano e la Comunità Collinare del Friuli.



Primo dei due eventi in programma al Castello di Colloredo sabato 18 settembre, ore 21.00, dove sarà di scena la particolare proposta "Il concerto e la scienza. Cos'è l'energia?", progetto dedicato all'umano e le meraviglie del cielo da Dante ai giorni nostri, a cura di Lorenzo Pizzuti, astrofisico presso l'Osservatorio Astronomico Regione Valle d'Aosta e musicista. Con lui, Alessia Minicucci, soprano, Niccolò Ceccarelli, violino, Salvatore Cipriano, violino.



La particolarità di tre su quattro di questi artisti è quella di essere sia musicisti che scienziati. Niccolò Ceccarelli, violinista diplomato al conservatorio di Terni, dopo la laurea breve in lettere moderne, attualmente studia ingegneria informatica, coniugando la passione per l'arte con quella della tecnologia; stessa sorte per Salvatore Cipriano, anche lui diplomato presso il conservatorio di Terni e che attualmente è in procinto di laurearsi in ingegneria informatica presso l'Università degli Studi di Pisa. Lorenzo Pizzuti, anima di questo progetto, è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti al conservatorio di Terni; laurea magistrale in Fisica all'Università degli Studi di Perugia con il massimo dei voti e la lode, ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Trieste in ambito cosmologico. Attualmente è ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico Regione Valle d'Aosta. Con loro, si esibirà anche Alessia Minicucci, soprano.L'ultimo concerto da non perdere e che conclude gli appuntamenti concertistici di questo 2021 al Castello di Colloredo di Monte Albano, è previsto sabato 2 ottobre con il prestigioso duo Julia Farrés Llongueras, soprano, e Massimo Felici, chitarra.I concerti saranno ad ingresso libero con prenotazione nel rispetto delle norme anticovid previste.Info su www.puntomusicale.org