Un nuovo appuntamento, sabato 18 dicembre, per la rassegna Note di Natale a Tavagnacco, che vedrà protagonista il The Messengers MASS Choir, per un’emozionante serata dedicata alla musica e ai canti Gospel. Il concerto “That’s ChristMASS - Il Nostro Natale” si terrà alle ore 21.00 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Feletto Umberto, a guidare il coro la direttrice Lucia Lesa, mentre l’accompagnamento alle tastiere sarà a cura del M° Mauro Costantini.

The Messengers MASS Choir nasce nel novembre del 2005, con lo scopo principale di far conoscere il canto Gospel e Spiritual in modo più diretto e ampio possibile, perché possa diventare “colonna sonora” nella vita.



Nel corso degli anni, The Messengers MASS Choir ha preso parte all’attività di due grandi corali: The Powerful Gospel Chorale, formazione composta da 7 cori del Triveneto, che si riunisce in occasione di particolari eventi riuscendo a mettere assieme fino a 200 coristi, e dell'Italian Gospel Choir, che per ben tre volte è riuscita a raccogliere da tutta Italia circa 500 cantanti sul sagrato del Duomo di Milano, accompagnata da cantanti Gospel del calibro della Reverenda Minatee e di Donald Lawrence. Altre collaborazioni del The Messengers MASS Choir hanno visto il coro coinvolto con i cantanti Cheryl Porter, Sherrita Duran e Mario Biondi.

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Luigi Bon e dal Comune di Tavagnacco, è realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia, da Civibank e Ristorante-Pizzeria Oasi.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, secondo le norme vigenti, con prenotazione consigliata sul sito www.fondazionebon.com.