Note di Natale, concerto del coro d’Ateneo

Il chiostro trecentesco di Santa Lucia, sede della biblioteca umanistica dell’Università di Udine, sarà la cornice per il concerto “Note di Natale” del coro Gilberto Pressacco dell’Ateneo, diretto dal maestro Fabio Alessi.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti, è in programma mercoledì 11 dicembre alle 18 in via Mantica 3 a Udine. Al concerto seguirà una degustazione offerta da Cabert, Azienda agricola e vitivinicola di Bertiolo. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle “Aperture claustrali”, che offrono, nel corso dell’anno, serate di apertura al pubblico del chiostro della Biblioteca di Santa Lucia.

Durante il concerto saranno eseguiti: Adeste Fideles (tradizionale, arr. John Wade); Entre le boeuf (tradizionale francese, arrangiamento Luigi Porro); In Notte Placida (François Couperin); Riu Riu Chiu (villancico, Spagna); Te gnôt sante (Oreste Rosso - Friuli); Staimi Atenz (tradizionale friulano); Gaudete Gaudete (tradizionale); Bogoroditse Devo (Sergej Vasil'evič Rachmaninoff); A Betlemme di Giudea (tradizionale, arrangiamento David Willcocks).