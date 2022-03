Note di pace per l'Ucraina

Concerto benefico Note di Pace, evento a sostegno della pace in Ucraina che si terrà il 3 aprile, alle 11 al Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo.



"Qualche giorno fa ci sono arrivate segnalazioni dal mondo della musica di voler creare un'iniziativa a sostegno di chi sta vivendo in Ucraina il dramma della guerra - spiega l'amministrazione di Gradisca d'Isonzo -. Come Amministrazione ci siamo attivati subito e abbiamo aperto una collaborazione con a.ArtistiAssociati che immediatamente ha dato la disponibilità a gestire la biglietteria il cui ricavato andrà al fondo nazionale della CRI. Circolo ARCI Skianto! ha offerto il suo appoggio con del supporto tecnico aggiuntivo e la Croce Rossa sarà presente con un suo banchetto per raccogliere ulteriori donazioni libere che, certamente, arriveranno. Ringraziamo tutti gli artisti che hanno generosamente aderito e in particolare l' Associazione Musicale Culturale Arcadia che ha tenuto le fila dell'organizzazione e coinvolto artisti e gruppi del territorio. Saranno presenti: Freevoices diretti da Manuela Marussi, Andrea Binetti , tenore e interprete di opera e operette, il Il disadattato e la sua orchestra, gruppo ottoni balcanici, duo jazzistico Giuseppe Minin - Giulio Scaramella".



Il ricavato sarà devoluto a Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - emergenza Ucraina.



Prevendita dei biglietti

Presso la biglietteria del teatro di Gradisca d’Isonzo ogni martedì dalle 17,00 alle 19,00 e il sabato dalle 10,30 alle 12,30. Domenica 27 marzo dalle 18,00 alle 19,30

Per info a.ArtistiAssociati 0481 969753 Teatro di Gradisca nelle giornate di prevendita

Oltre al biglietto, sarà possibile fare donazioni libere anche domenica 3 aprile grazie ai banchetti organizzati assieme a CRI