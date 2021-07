Note di Spezie con il Fai per due serate in musica

La International Community Music Academy (ICMA) del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, nell'ambito della sua terza stagione concertistica “Note di spezie. Tutti i Sapori della Musica” con la direzione artistica di Chiara Vidoni e finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia propone il secondo appuntamento mercoledì 28 luglio, alle 21, presso la Domus Magna di Partistagno di Povoletto, e il terzo il 29 luglio, alle 21.30, presso la Villa Ottelio Savorgnano di Ariis di Rivignano Teor con il Claudio Jr.De Rosa Quartet. Due eventi in collaborazione con il FAI- Fondo Ambiente Italiano Presidenza Regionale Friuli Venezia Giulia, che porterà i visitatori a vivere un’esperienza musicale in due luoghi ricchi di storia e suggestioni. L'ingresso ai concerti è libero con prenotazione obbligatoria ai link:



Prima dei due concerti sarà possibile prenotare, allo stesso link sopra indicato, delle(28 luglio ore 20.00; 29 luglio ore 20.00, alle 20.15 e alle 20.30).Non uno ma due straordinari appuntamenti con una delle nuove leve del jazz italiano che ha saputo imporsi anche all’estero. Claudio Jr De Rosa (classe 1992) è un sassofonista e clarinettista basso, che si sta facendo apprezzare anche come arrangiatore e compositore. Si è esibito a Umbria Jazz Spring e all'edizione estiva con il suo quartetto, ma anche in Olanda, Belgio, Spagna, Francia, Taiwan, Canada e Germania. Ha collaborato con la Jazz Orchestra del Concertgebouw, e con numerose altre orchestre e sta portando avanti la sua carriera riscuotendo consensi e vincendo premi nazionali ed internazionali. Diplomato nei conservatori di Salerno, Roma e L’Aia, ha già all’attivo numerose pubblicazioni discografiche tra le quali “Forces” del 2019.Due serate evento che vedranno De Rosa protagonista, affiancato dal pianista spagnolo Xavi Torres, dal contrabbassista siciliano Mauro Cottone e dal batterista olandese Sander Smeets, anch’essi musicisti di fama nel panorama jazzistico internazionale, per proporre una selezione di brani da “Groovin’up”, “Forces” e qualche anteprima dall’album in uscita alla fine del 2021.NON SOLO MUSICAQueste due serate saranno occasioni eccezionali, grazie alla collaborazione con il FAI-Fondo Ambiente Italiano, per conoscere due luoghi particolarmente evocativi e significativi per il territorio attraverso delle visite guidate.Domus Magna di Partistagno di Povoletto | Il 28 luglio, alle 20, si potrà quindi visitare il parco di un edificio risalente al 1467, costruito dai Signori di Partistagno nonchè uno dei primi esempi di “villa veneta costruiti nei territori del Friuli” e immergersi nella storia di questa dimora storica. Visita e concerto che si potranno realizzare grazie all’ospitalità dei Signori Chiara e Romano Sebastianutto.Votato nel censimento del 2018 del FAI-Fondo Ambiente italiano tra i luoghi del Cuore del paese da non dimenticare, sarà una cornice perfetta per una serata di musica di altissimo livello in sintonia con l’idea della Stagione artistica “Note di Spezie. Tutti i sapori della musica” nata dall’idea del suo Direttore Artistico, Chiara Vidoni, accoglierà il pubblico in una dimora storica di un genere musicale che sembra non aver nulla a che fare con essa. Due epoche e numerose culture diverse che si incontrano per una serata da ricordare.Villa Ottelio Savorgnan di Ariis di Rivignano Teor | Il 29 luglio la grande musica jazz animerà un luogo che è stato teatro di un grande amore sbocciato tra due giovani. Lucina Savorgnan nel 1511 si innamorò di Luigi Da Porto, un capitano dell’esercito veneziano di stanza in Friuli, e qualcuno sostiene che la sua storia abbia raggiunto William Shakespeare, originando il dramma Romeo e Giulietta. Votata nel censimento del 2020 del FAI-Fondo Ambiente italiano tra i luoghi del Cuore del paese da non dimenticare, il giardino della Villa Savorgnan sulle sponde dell’ansa del fiume Stella sarà una cornice perfetta per una serata che si aprirà con delle visite guidate per poi affidarsi alla musica di Claudio Jr. De Rosa e del suo quartetto. Una alchimia impareggiabile tra l’incontenibile energia, raffinatezza e seduzione della musica jazz mescolata con il calore, la solidità e la bellezza di un luogo davvero unico. Tre le fasce orarie in cui partiranno le visite gratuite: alle 20.00, alle 20.15 e alle 20.30.Proposta dalla International Community Music Academy (ICMA), accademia di musica del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, la 3a edizione della stagione artistico-musicale “Note di Spezie. Tutti i Sapori della Musica”, è partita il 2 luglio scorso e continuerà fino a novembre 2021 con una serie di appuntamenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Sotto la direzione artistica di Chiara Vidoni, "Note di Spezie" prosegue la sua esplorazione del mondo musicale con l’intento di celebrare le differenze attraverso la condivisione tra culture.Sapori, colori, intensità sono caratteristiche comuni sia alla musica che alle spezie. “Note di Spezie” offre quindi degli appuntamenti musicali in cui generi, origini e linguaggi diversi si fondono tra loro, dando così origine a delle performance che ci accompagnano con degli abbinamenti inusuali, e proprio come avviene in cucina, in grado di sbalordire. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 4 settembre a Passons con Il disadattato e la sua orchestra.La Stagione gode del contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzata in partnership con Mondo 2000 ODV, Comune di Bertiolo, FAI – Fondo Ambiente Italiano (Presidenza regionale Fvg), Lions Club Duino, Gruppo Folkloristico Passons, Circolo San Clemente Povoletto, ESYO - Scuola per giovani musicisti europei, Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine, Liceo Scientifico Statale "France Prešeren".