Note magiche nel bosco del 'legno che suona'

Ferragosto speciale in Valcanale grazie alle note magiche che risuoneranno dalla foresta per l’edizione 2020 di Risonanze, il festival dedicato al ‘legno che suona’, organizzato dal Comune di Malborghetto-Valbruna in sinergia con Fondazione Bon e Carniarmonie. Qui, nei boschi dove nascono i pregiati abeti di risonanza, materia prima amata da molti famosi liutai nel mondo, si leveranno i suoni degli appuntamenti. Il bosco sarà non soltanto cornice, ma anche ispiratore e protagonista del programma, che parte giovedì 13 agosto - nel Palazzo Veneziano di Malborghetto – con le Musiche da Oscar di Riccardo Pes al violoncello e Andrea Boscutti al pianoforte.

Sabato 15 agosto piano solo col giovane talento Axel Trolese in Val Saisera, dove il giorno seguente le Vibrazioni della fisarmonica di Marco Gerolin e del violino di Christian Sebastianutto si fonderanno con l’Accademia d’archi Arrigoni diretta da Domenico Mason. A chiudere, un concerto in quota: il 23 agosto Cappella Zita sarà la location di Tradizione e Innovazione, con Carlo Torlontano al corno delle Alpi e Massimiliano Pitocco al Bayan, due strumenti ‘anomali’ che di incontrano nel Duo Alphorn & Bayan per far risaltare tradizioni e culture popolari in un angolo di montagna magico, con atmosfere che evocano memorie di paesi lontani. La quarta edizione della rassegna, rivista con un programma più ridotto (e per questo battezzato ‘weekend edition’), proseguirà in autunno con eventi promozionali in Regione e in Italia in generale, per poi tornare a giugno 2021. Tra gli eventi collaterali, uscite per famiglie nel ‘bosco che suona’ e la visita al MACA Forest Sound Track, la digitalizzazione del percorso che porta a scoprire gli abeti di risonanza.