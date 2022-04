Note Nuove, annullato il concerto di Tosca al Palamostre

Euritmica comunica che la tappa di Udine del Morabeza Teatro World Tour di Tosca, prevista giovedì 21 aprile 2022 al Palamostre, nel cartellone della rassegna Note Nuove 15, è stata cancellata per motivi organizzativi non dipendenti dalla volontà del promoter locale e dell’artista. La data non sarà recuperata.



Rimborsi

Le richieste di rimborso dei biglietti, acquistati online o presso le prevendite del circuito, dovranno essere inoltrate all'indirizzo del service di biglietteria vivaticket https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi.

Per gli acquisti effettuati presso il Palamostre di Udine è possibile rivolgersi direttamente alla biglietteria (t. 0432 506925; orari di apertura: da lunedì a sabato, dalle 17.30 alle 19.30)



Inaugura Samuele Bersani

I biglietti saranno rimborsati interamente, compreso il costo di prevendita, entro e non oltre il 10/05/2022., “Cinema Samuele Tour 2022, in esclusiva regionale a Pordenone, realizzato grazie al progetto di collaborazione tra il Teatro Verdi ed Euritmica.I biglietti sono in vendita online sul circuito ticketone.it, sul portale teatroverdipordenone.it e alla biglietteria del Teatro Verdi (infoline 0434 247624 email: biglietteria@teatroverdipordenone.it).Per questo suo lavoro il cantautore romagnolo, che ci ha regalato meraviglie come “Giudizi Universali”, “Spaccacuore” e “Chicco e Spillo”, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come Miglior Album assoluto dell'anno al Premio Tenco 2021, album che arriva a nove anni di distanza dall'ultima incisione di inediti "Nuvola Numero Nove" e che ci regala un Bersani in continua evoluzione, un autentico fuoriclasse svincolato da qualsivoglia cliché.