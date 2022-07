Notre Dame de Paris incanta Villa Manin

Notre Dame de Paris, l’opera immortale di Victor Hugo, dopo vent’anni non smette di emozionare. Così la prima delle tre serate - organizzata da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con Erpac Fvg - nella piazza Tonda di Villa Manin è stata un enorme successo, che conferma questo kolossal come uno dei più grandi classici del teatro italiano del nostro tempo.

Le imponenti scenografie, gli interpreti straordinari e i giochi di luci hanno esaltato ogni canzone scritta da Cocciante. I protagonisti, che esordirono nel 2002 (da Lola Ponce a Giò di Tonno), sembrano non invecchiare mai, proponendo un viaggio tra emozioni che non hanno epoca, nell’intensità di due ore e venti minuti ricche di contenuti sociali, poetici e musicali.

Il pubblico di Villa Manin alla fine ha applaudito con una interminabile standing ovation finale, dopo aver assistito allo spettacolo con estrema attenzione e trasporto.

Sono già 9.000 i biglietti venduti per le tre serate evento di Notre Dame de Paris, unica tappa del tour del Ventennale in Friuli Venezia Giulia.

Gli ultimi biglietti disponibili per le repliche di stasera e domani, che inizieranno alle 21, sono acquistabili su Tickeone.it, nei punti vendita autorizzati e alle casse della Villa.