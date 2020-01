Notre Dame De Paris, musical, ma in formato kolossal

Non è solo un musical, ma ormai parte integrante della storia dello spettacolo. Dal debutto nel 1998 al Palais des Congrès di Parigi nella versione originale francese, il Notre Dame de Paris con le musiche di Riccardo Cocciante è stato un trionfo costante, messo poi in scena in tutto il mondo con numeri di presenze senza precedenti. In Italia dal 2002, l’opera dei record che ha contagiato milioni di spettatori ed è diventata un vero cult con canzoni che appartengono all’immaginario collettivo, tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, torna a Trieste, al Politeama ‘Rossetti’ da mercoledì 29 al 3 febbraio, con gli interpreti del cast originale.

Proprio nel capoluogo regionale, Notre Dame de Paris era già approdato due volte al Palasport e poi al Politeama: uno spazio la cui dimensione assicura al pubblico una visione privilegiata sullo spettacolo anche in dettagli altrimenti lontani, pur conservando l’impatto da kolossal. Oltre alle coreografie acrobatiche di Martino Müller, che prevedono l’impegno di oltre trenta artisti, il cast di quest’edizione solleciterà negli spettatori grandi emozioni, vista la presenza dei nomi legati all’edizione storica, a partire da Giò Di Tonno, il Quasimodo al centro della storia con Elhaida Dani/Esmeralda. Solo una delle figure che gli autori Luc Plamondon e Pasquale Panella e il regista Gilles Maheu hanno così efficacemente trasferito dalle pagine di Hugo alla scena. (a.i.)