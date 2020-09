Notte in fantascienza al Teatro Miela

Il cartellone del Science in the City Festival di ESOF2020 si arricchisce di un nuovo straordinario appuntamento, in calendario nella notte fra sabato 12 e domenica 13 settembre: la maratona cinematografica notturna “Notte in fantascienza”, organizzata dal Trieste daScience+Fiction Festival con la Fondazione Internazionale per il

Progresso e la Libertà delle Scienze – FIT, nella sede del Teatro Miela.



Il programma, con inizio della maratona a partire dalle ore 21.30, presenta quattro grandi classici e cult movies, per scoprire e riscoprire alcune pietre miliari del genere, in edizione restaurata. I titoli, proiettati in versione originale sottotitolata, sono: “L'invasione degli ultracorpi - Invasion of the Body Snatchers” (USA, 1956) di Don Siegel, uno dei più celebri film di science fiction degli anni Cinquanta, nella versione originale in bianco e nero; “Essi vivono - They Live” (USA, 1988), fantahorror di critica politica alla società americana degli anni Ottanta, scritto e diretto dal maestro John Carpenter; “La decima vittima – The 10th Victim” (Italia, 1965) di Elio Petri, con Marcello Mastroianni e Ursula Andress, fantascienza all’italiana tra satira, giallo e pop art, tratto da un racconto di Robert Sheckley; “La città verrà distrutta all’alba – The Crazies” (USA, 1973), storia di una guerra batteriologia ambientata in Pennsylvania per la regia del “padre degli zombie” George Romero.



poiché la capienza della sala è limitata per l’evento a 99 posti. È possibile prenotare il proprio biglietto attra­verso il sito webL’evento è organizzato nell’ambito del Science in the City Festival di ESOF2020 Trieste dal Trieste science+Fiction Festival con la Fondazione Internazionale per il Progresso e la Libertà delle Scienze - FIT e in collaborazione con Bonawentura.