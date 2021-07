Notte Magica per Nottinarena con Max Pezzali e la Nazionale Italiana

Notte magica venerdì 2 luglio a Lignano con Max Pezzali e la Nazionale Italiana di calcio. “Due spettacoli in uno”, ha scritto sui propri social il re del pop italiano per comunicare che la prima tappa del suo nuovo tour, in programma all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro sarà una serata davvero speciale: alle ore 21:00 verrà trasmessa la partita di calcio Italia vs Belgio, valida per i quarti di finale degli Europei di calcio e al termine della partita ci sarà il suo atteso concerto.



“Max 90 Live” è lo show inedito con tutti i più grandi successi di Max Pezzali che, con i suoi brani, ha segnato la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che Pezzali ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album degli 883.



I concerti estivi di Max Pezzali avranno dunque come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso autore nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".L’atteso e inedito tour – prodotto da Vivo Concerti – partirà dunque venerdì 2 luglio dall’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e approderà in alcune tra le principali piazze e rassegne italiane: il 4 luglio a Pistoia, 8 e 9 luglio al Ferrara Summer Festival, l’11 e 12 luglio in Piazza Grande a Palmanova (concerti organizzati da Zenit srl), il 16 e 17 luglio a Stupinigi Sonic Park e così avanti sino ad agosto.Il concerto si inserisce nel programma di Nottinarena – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – che per l’estate sarà uno dei palcoscenici di riferimento in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi del panorama musicale e della scena teatrale italiana: dal re del pop Max Pezzali all’idolo dei giovani Franco126 (venerdì 20 agosto), passando per la sacerdotessa del rock Patti Smith il 13 luglio, le due nuove voci femminili della scena nazionale, Gaia e Margherita Vicario, il 28 agosto, il narratore sportivo Federico Buffa (24 luglio), il comico Natalino Balasso (31 luglio), i Subsonica (27 agosto) e tantissimi altri. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.