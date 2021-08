Nottinarena a Lignano con il Green Pass, è la volta di Frah Quintale

Da poco fuori con il suo ultimo disco dal titolo Banzai (Lato arancio), sequel del precedente Banzai (Lato blu), Frah Quintale arriva finalmente live in Friuli Venezia Giulia: venerdì 6 agosto (apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 21:00) a Lignano Sabbiadoro, in una data attesissima che fa parte di un lungo tour estivo che lo vede impegnato nei festival e nelle arene estive più importanti d’Italia.



Il concerto è andato tutto esaurito in pochissimo tempo, anche dopo l’allargamento di capienza dell’Arena Alpe Adria, a testimonianza di come l’artista bresciano sia diventato un vero e proprio riferimento musicale per i giovani. Disco di platino con l’album d’esordio Regardez Moi, Frah Quintale è la rivelazione della scena Street Pop italiana che con la sua musica e il suo immaginario ha contribuito a delineare un nuovo genere.



In apertura ci sarà il giovane Masamasa, nuova promessa della scena urban italiana conosciuto con oltre 2 milioni di ascolti su Spotify. Da poco ha pubblicato il suo EP Scarafaggi che sta presentato nei principali festival estivi italiani.



: proprio da venerdì 6 agosto infatti, secondo la normativa vigente, per assistere agli spettacoli dal vivo ci sarà l’obbligo di presentare all'ingresso la certificazione verde che attesti la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni oppure la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato).I grandi concerti a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe proseguiranno per tutto agosto con i, dove si può assistere agli spettacoli in massima tranquillità, dove è garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.I biglietti per gli eventi disono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).