Nottinarena a Lignano, countdown per Franco126 e Alfa

Dopo il successo di pubblico e della critica con i concerti tenutisi a luglio con alcuni dei nomi che ha segnato la storia della musica italiana e internazionali, da Max Pezzali a Patti Smith, la rassegna Nottinarena a Lignano Sabbiadoro in programma all’Arena Alpe Adria entra nel vivo della sua programmazione giovanile ospitando nel weekend Franco126 e Alfa, due dei nomi più amati della nuova scena musicale contemporanea italiana, che si esibiranno rispettivamente venerdì 20 e sabato 21 agosto.



Dopo aver dato vita, assieme a Carl Brave, a un nuovo sound, fresco e coinvolgente che ha conquistato tutta la penisola, Franco126 si è lanciato nella sua carriera solista che lo ha visto da subito tra i protagonisti principali della nuova scena cantautorale.



Il suo primo album solista “Stanza Singola”, certificato Disco di Platino da Fimi, è stato un autentico successo ed è diventato da subito un disco “cult” per pubblico e critica, mettendo d'accordo vecchi fan e nuovi estimatori e riscuotendo milioni di views sulle piattaforme streaming. E si è riconfermato anche nel 2021 con “Multisala”, il suo secondo disco uscito ad aprile ed anticipato dal singolo “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, che ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica Fimi/GFK. Multisala Premiere è il viaggio estivo di Franco126 per presentarlo dal vivo: dodici appuntamenti in giro per l’Italia in cui l’artista romano è accompagnato da una band di cinque elementi che anche a Lignano Sabbiadoro darà vita alle sue canzoni a metà strada tra il rap e il miglior cantautorato con una voce ruvida e veritiera, in un perfetto contrasto dolce amaro capace di avvolgere il cuore.



, con oltre 100 milioni di views e più di 200 milioni di streaming, è uno dei cantanti più amati dai giovani: nonostante la giovanissima età, Alfa ha letteralmente bruciato le tappe diventando uno dei nomi della nuova scena musicale italiane con il suo stile che oscilla tra il pop, il rap e l’indie. Il 14 maggio scorso ha pubblicato il suo primo disco “Nord”, un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato.Quello a Lignano Sabbiadoro sarà il suo unico concerto dell'estate, voluto fortemente dal cantante perI biglietti per i due concerti che inizieranno alle ore 21:30 sono ancora acquistabili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.Il programma completo della rassegna Nottinarena che il 27 agosto ospiterà i Subsonica e il 28 agosto la serata tutta al femminile con Margherita Vicario e Gaia è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove si può assistere agli spettacoli in massima tranquillità, dove è garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc. Da venerdì 6 agosto, secondo la normativa vigente, per assistere agli spettacoli dal vivo ci sarà l’obbligo di presentare all'ingresso la certificazione verde (Green pass) che attesti la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni oppure la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato).