Nottinarena, a Lignano il Dizionario di Natalino Balasso

Continua la proposta teatrale di Nottinarena 2021, la rassegna artistica e culturale che sta regalando un ricco cartellone di grandi eventi per tutta l'estate a Lignano Sabbiadoro: sabato 31 luglio, alle ore 21.30, sul palco dell'Arena Alpe Adria salirà Natalino Balasso, tra i più amati attori comici in Italia, che ci trasporterà nel mondo di “Dizionario Balasso”, il suo nuovo spettacolo che sta portando in scena.



In "Dizionario Balasso" troviamo al centro del palco un grande libro, al suo interno oltre duecentocinquanta lemmi. A seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvviserà monologhi a partire dalla definizione del lemma. Ciò che governa questo suo nuovo spettacolo è la parola “definizione”, questo termine sarà disinnescato e raccontato perché la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta, che ci fa credere che la Verità sia una sentenza “definitiva”.



Nel mondo contemporaneo le parole diventano “tag”, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una con lo stesso disegno. Il tag è definitivo per definizione, è la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione della società. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole? È qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: rompere le scatole.I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone e alla cassa dell’Arena la sera dello spettacolo.Lignano Sabbiadoro sta diventando dunque uno dei palcoscenici di riferimento dell’estate in Friuli Venezia Giulia con oltre 40 spettacoli dal vivo per una proposta assolutamente eterogenea che coinvolge varie tipologie di pubblico in totale sicurezza. Ad agosto torneranno i grandi concerti per i giovani e non solo: sul palco Frah Quintale il 6 agosto, i Modena City Ramblers il 7 agosto, la Ceghedaccio Symphony Orchestra il 14 agosto, Franco126 il 20 agosto, Alfa il 21 agosto, i Subsonica il 27 agosto e Margherita Vicario e Gaia il 28 agosto. L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove si può assistere agli spettacoli in massima tranquillità, dove è garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.I biglietti per gli eventi di Nottinarena sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).