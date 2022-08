Nottinarena, due weekend da non perdere a Lignano

C’è ancora voglia di spettacoli dal vivo: l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per due fine settimana diventa la casa della grande musica live e non solo grazie alla rassegna Nottinarena che presenta cinque imperdibili serate dal 19 al 27 agosto.

Dopo i grandi show allo Stadio Teghil a giugno e il Jova Beach Party a inizio luglio, a fine agosto Lignano torna a essere la location di riferimento per gli eventi estivi, con una rassegna in grado di intercettare sia il desiderio del pubblico che vive in regione ma anche quello dei turisti che stanno trascorrendo le vacanze proprio nella località balneare.

Il cartellone vedrà tra i protagonisti interpreti assoluti del panorama musicale, per una proposta assolutamente eterogenea: venerdì 19 agosto l’artista simbolo della voglia di ballare, abbracciarsi e divertirsi Cosmo, che con uno show coinvolgente, tra grandi brani del passato e pezzi più recenti dall’ultimo progetto discografico La terza estate dell'amore, è pronto a stregare il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa. Prima di lui sul palco il collettivo Ivreatronic e il duo Planet Opal.

Sabato 20 agosto sarà la volta di chi con le proprie canzoni sa regalare un’esperienza unica, nel segno del divertimento e della riflessione, ovvero gli Eugenio in Via di Gioia, il gruppo torinese nato come progetto di strada e dalla tradizione delle balere, dello swing e del folk italiano fino ad arrivare al più recente nu-folk che questa estate torna live per “il tour del nuovo disco” dal titolo “Amore e rivoluzione”.

Domenica 21 agosto protagonista sarà una delle penne più talentuose del nuovo pop italiano, Coez, che sta facendo cantare a squarciagola le piazze di tutta Italia con le sue hit tratte da “È sempre bello” (due dischi di platino), “Faccio un casino” (quattro dischi di platino) e “Volare” (un disco di platino).

Altra chicca di questa seconda edizione di “Nottinarena” è il duo Psicologi, idoli dei giovanissimi, che venerdì 26 agosto canteranno le loro canzoni diventate inni generazionali e presenteranno dal vivo i brani del loro nuovo disco “Trauma”.

A completare il cartellone la presenza di uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, Drusilla Foer, che sabato 27 agosto porterà sul palco tutta la sua classe ed eleganza nel recital “Eleganzissima”, uno show che sta facendo sold out in tutta italia, nel quale, in un’alternanza di humour sagace e di malinconia commovente, Madame Foer racconterà aneddoti tratti dalla sua vita straordinaria e avventurosa, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa.

I biglietti per questi eventi sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.