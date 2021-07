Novità e classici, serie e film per l'estate

Dato il numero crescente di vaccinati e la conseguente, seppur cauta, riapertura delle sale cinematografiche, molti stanno riscoprendo il piacere di tornare in sala. Se, invece, volete stare comodi sul divano di casa e rilassarvi di fronte al televisore, con il climatizzatore al massimo e senza la minima intenzione di muovere un muscolo, l’interrogativo per voi è solo uno: cosa vedere?

Tra film, serie tv e lungometraggi animati avete tutto ciò che vi serve.

Ecco cosa vi consigliamo. Al primo posto ‘Stand by Me – Ricordo di un’estate’. Il film, tratto da un racconto di Stephen King, si svolge nell’estate del 1959 e parla di quattro amici in un viaggio che li porterà a maturare nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Un must del 1986 che non passerà mai di moda. 88 minuti di dramma e avventura, noleggiabile su Amazon prime video, Apple iTunes, Chili e Rakuten tv o tramite abbonamento Now tv.

Se volete lasciarvi la pesantezza alle spalle, la leggerezza e simpatia di Checco Zalone fanno per voi. Il film ‘Sole a catinelle’ parla dell’esilarante storia di un padre (Checco Zalone) che, nonostante le difficoltà economiche, cerca di regalare al figlio una vacanza indimenticabile. Una commedia del 2013 di 90 minuti da vedere su Amazon prime video, Rakuten tv, Chili, Apple iTunes oppure tramite abbonamento Infinity +.

Una donna alla ricerca della figlia in uno scenario post apocalittico dominato dagli zombie fa gruppo con altri superstiti per sopravvivere. Potrà fidarsi di loro? Questo è ‘Black Summer’, serie perfetta per contrastare il caldo estivo con i brividi di paura. Rilasciata al pubblico nel 2019, vanta due stagioni, all’insegna dell’azione e dell’horror, da 16 episodi di circa 21-45 minuti l’uno. La si può trovare su Netflix.

Spostandoci su qualcosa di più particolare, possiamo certamente parlare di ‘Nausicaa della valle del vento’, film d’animazione del grande Hayao Miyazaki. La narrazione segue la principessa Nausicaa nella sua avventura per scoprire le cause del cataclisma ambientale che ha sconvolto la terra. Spunto di riflessione molto attuale e, in qualche modo, visionario se pensiamo che è stato realizzato nel 1984. Per 117 minuti sarete rapiti dagli splendidi disegni delle ambientazioni di questa avventura fantascientifica. Anche questa si trova su Netflix.

Tornado al cinema italiano, ‘Sul più bello’ è la storia di una ragazza sfortunata: non bellissima, orfana e soprattutto malata terminale. Questo, però, non le impedisce di vivere guardando il bicchiere sempre mezzo pieno, fino a quando un ragazzo torinese, bello e ricco, non sconvolgerà la sua vita. Commedia romantica molto recente (2020) si trova su Amazon prime video.

Se, invece, cercate un genere più ‘documentaristico’, la serie tv ambientata nel 1975 ‘Made in Italy’ che racconta la nascita dell’alta moda nel panorama italiano, fa per voi. Tutto ciò raccontato attraverso gli occhi di Irene, giornalista in erba molto ambiziosa. Otto episodi da 50 minuti disponibili su Amazon prime video, Now tv, Infinity+, noleggiabili su Chili, Rakuten tv e Acquistabili su TimVision.

Infine, ‘Messiah’, probabilmente il titolo più impegnativo di questa lista. Un uomo misterioso apparso in Medio Oriente parrebbe essere il nuovo Messia. Ma è veramente chi dice di essere? Sta all’agente della Cia Eva Geller scoprirlo. Serie (non ancora conclusa) thriller appassionante, ricca di colpi di scena, visibile su Netflix.