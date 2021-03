Novità sugli schermi virtuali di Visionario e Centrale

Tante le novità in arrivo sugli schermi virtuali del Visionario e del cinema Centrale da giovedì 4 marzo. Si comincia con ben due film che rendono omaggio al grande Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno: Caro Lucio ti scrivo mescola fiction e documentario, realtà e fantasia in un viaggio alla scoperta del grande artista attraverso i personaggi del suo universo musicale; Senza Lucio (in streaming solo il 4 marzo) racconta invece Dalla attraverso gli occhi di Marco Alemanno e le voci di coloro che lo avevano conosciuto bene, come Charles Aznavour, John Turturro, i fratelli Taviani, Isabella Rossellini, Ernesto Assante, Gino Castaldo e Toni Servillo.



Un maestro del cinema e un gigante della politica sono i protagonisti di Herzog incontra Gorbaciov, un incontro esplosivo, uno sguardo inedito, lucido e significativo sulla storia del ‘900 e non solo. Complicità e umorismo, uniti all’abilità di Herzog di scavare in angoli inaspettati della vita di Gorbaciov, rendono questo incontro coinvolgente e al tempo stesso emozionante. Un viaggio tra ricordi, materiali d’archivio e testimonianze d’eccezione che consentono di ripercorrere le tappe salienti della politica degli ultimi decenni.



del regista greco panos h. Koutras racconta invece la storia di Danny e Odysseus, due fratelli che decidono di partire alla ricerca del padre, che li aveva abbandonati in tenera età. Albanesi per parte della madre che è appena morta, si sentono stranieri nel loro proprio paese e vogliono essere riconosciuti dal padre per poter ottenere la cittadinanza greca. Sarà l'inizio di un'avventura ricca di imprevisti e di situazioni paradossali, tra realtà e sogno.Le novità non finiscono qui perché, arriva sugli schermi virtuali, un dialogo libero, positivo e politico sulla sessualità raccontata attraverso le testimonianze di dodici giovani donne dai 20 ai 25 anni.