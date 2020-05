Nuova area video per il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg. A disposizione del pubblico i video integrali di alcuni spettacoli teatrali prodotti di recente.

“In questo momento nel quale tutti i teatri sono chiusi, abbiamo deciso di creare questo nuovo spazio per condividere con la nostra community alcuni momenti del nostro 'fare teatro' – spiega la nota del Css -.

Ringraziamo tutti gli artisti che hanno aderito a questa idea e ci hanno consentito di pubblicare lo streaming”.

I video resteranno disponibili fino al 30 settembre 2020. Per accdervi cliccare qui: http://www.cssudine.it/video?utm_source=newsletter&utm_campaign=30-apr-2020&utm_medium=email