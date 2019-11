Nuova Banda di Orzano per Santa Cecilia

Santa Cecilia, patrona della musica, al centro del consueto concerto a lei dedicato ogni novembre dalla Nuova Banda di Orzano. L'evento si terrà sabato 23 novembre alle 20.45 nell'auditorium De Cesare di Remanzacco, con la banda e i suoi solisti che si alterneranno diretti dal maestro Nevio Lestuzzi.

Programma di sala davvero ricco e capace di spaziare tra età e generi differenti, con opere di Piazzolla e Gershwin solo per citarne alcune. Il concerto è organizzato insieme al Comune di Remanzacco - Assessorato alla Cultura e Anbima Fvg.

La Nuova Banda di Orzano è stata fondata il 15 agosto 1948 nell'allora sede dell'Enal, in un periodo ricco di speranza per il futuro vista la guerra terminata da poco. Si presentò per la prima volta alla popolazione orzanese il 1° gennaio 1949 e lungo quest'ultimo periodo tra 2018 e 2019 ha celebrato con una serie di concerti i suoi primi 70 anni di attività.