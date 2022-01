Nuova data al Verdi di Pordenone con il maestro Maurizio Pollini

Il Teatro Verdi di Pordenone annuncia con particolare soddisfazione al suo pubblico che è stato possibile individuare insieme al grande maestro Maurizio Pollini il recupero della data annullata lo scorso 26 gennaio in una giornata compatibile con il tour del pianista e il fitto cartellone del Teatro: il concerto è stato, infatti, riprogrammato per la serata di giovedì 17 marzo. Contestualmente, è arrivata la notizia che il Covid ha imposto un cambio di programma anche per l’esibizione di Fabrizio Gifuni, che questo sabato 29 gennaio doveva salire sul palco del Verdi con “Fatalità della rima”.

"Carissimi, mi dispiace molto dover rinunciare - ma solo per il momento! - alla presentazione del mio ‘studio teatrale’ sul poeta Giorgio Caproni previsto sabato al Teatro Verdi -, scrive l’attore in una comunicazione inviata al Teatro pordenonese -. Un piccolo stop, dovuto alla variante Omicron, mi costringe a fermarmi per qualche giorno, come purtroppo sta accadendo in queste settimane a decine e decine di colleghi. Nonostante il periodo complicato, il Teatro Verdi - così come tutti gli artisti e le compagnie italiane - sta facendo ogni sforzo possibile in questi mesi per mantenere vivo il rapporto con il proprio pubblico e per ripagarlo della grande generosità con cui sta continuando a seguire gli spettacoli in programma, in questo come in altri teatri. Di intesa con il Teatro Verdi, sono perciò felice di comunicarvi l’immediato recupero dello spettacolo giovedì 12 maggio. A presto vederci, evviva il Teatro!" conclude Gifuni.



Eventuali rimborsi per il concerto di Maurizio Pollini e per lo spettacolo di Fabrizio Gifuni vanno richiesti alla biglietteria del Teatro entro il 12 febbraio.