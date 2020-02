Nuova direzione artistica per Nei Suoni dei Luoghi

Cambio al vertice della direzione artistica del festival internazionale Nei Suoni dei Luoghi, rassegna organizzata dall’Associazione Progetto Musica, giunta nel 2020 alla 22° edizione. Per la prossima edizione, al timone del festival di musica e territorio, evento divenuto negli anni un appuntamento culturale e musicale molto atteso del Friuli Venezia Giulia e non solo, la scelta è ricaduta sul violinista serbo di fama internazionale Stefan Milenkovich, che sarà supportato, in qualità di co-direttrice, dalla violinista Valentina Danelon.



Una notizia importante per il festival che punta, dopo le oltre 7 mila presenze del 2019, a collocarsi sempre più in un contesto internazionale, aumentando la quantità della sua offerta e soprattutto la qualità, già molto alta, delle proposte. In questi anni il festival è cresciuto molto, grazie al sapiente lavoro alla direzione artistica del M° Enrico Bronzi, a cui vanno i ringraziamenti di Progetto Musica, riuscendo a portare in alcuni fra i più suggestivi e affascinanti luoghi del Friuli Venezia Giulia, del Veneto Orientale, di Slovenia e Croazia, concerti di musica colta con protagonisti musicisti di fama nazionale e internazionale e le migliori proposte provenienti dai più importanti conservatori e accademie di musica di mezza Europa.



Sono stati 35 gli eventi organizzati nel 2019 su tutto il territorio regionale e oltre i suoi confini, nei quali si sono alternati artisti e ensemble quali il Trio di Parma, Piazzolleky Quintet, Piano Twelve e il Coro Polifonico di Ruda, Simone Soldati, Lemberg Trio, Miloš Zubac e Minja Marčetić, Tymoteusz Jan Bies, Ferdinando Mussutto, Gabrile Palmieri, Julia Berinskaya e l’Orchestra del Conservatorio “G. Tartini”, Ziganoff Klezmer Band, oltre agli stessi Stefan Milenkovich e Valentina Danelon, che avranno ora il compito di pianificare una grande edizione per il 2020. Oltre ai tanti eventi proposti a ingresso libero, grande novità di quest’anno sarà l’organizzazione di alcuni grandi appuntamenti a pagamento, frutto della collaborazione con alcune rilevanti realtà del territorio. L’Associazione Progetto Musica e la sua nuova direzione artistica sono già al lavoro da settimane nella pianificazione del programma, allargando anche le audizioni dei giovani talenti alla platea già ampia di conservatori e istituti musicali.“Nei Suoni Dei Luoghi è una vera e propria missione – ha commentato Stefan Milenkovich - che genera enorme energia umana, e che, tramite la musica e il grande spettacolo, ci dà la sensazione di far parte di qualcosa di bellissimo, nobile e più grande di noi. È con enorme piacere e senso di responsabilità che ho accettato il ruolo della direzione artistica”. “Da musicista credo fermamente nell’importanza della musica e nella sua sorprendente forza comunicativa – ha aggiunto Valentina Danelon - Lavoreremo con passione ed entusiasmo nella selezioni dei giovani talenti emergenti provenienti da tutta Europa, e nell’ideare nuove coinvolgenti proposte che possano arrivare al cuore del pubblico”.Per tutte le informazioni sulle attività dell’Associazione Progetto Musica e sul Festival Nei Suoni dei Luoghi visitare il sito www.associazioneprogettomusica.org e la pagina Facebook Nei Suoni dei Luoghi.