Nuova direzione e programma ‘permanente’ per il CSS

Il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e l’Accademia degli Artefatti, la compagnia romana fondata nel 1991 dal regista Fabrizio Arcuri, si sono unite da quest’anno per diventare un unico Centro di produzione teatrale, grazie a un accordo di fusione sostenuto e riconosciuto dal MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che permetterà alle due realtà e strutture una nuova fase di sviluppo e crescita. La fusione è il traguardo di un percorso di collaborazione intrapreso negli ultimi 10 anni, con le ospitalità dei lavori della compagnia romana a Teatro Contatto e con i primi sostegni produttivi ai suoi progetti, fino alla più recenti co-produzioni e produzioni di spettacoli che portano la firma del regista Fabrizio Arcuri.

Un esito naturale fondato su profonda stima e conoscenza reciproca, e soprattutto su una grande sintonia di sguardi e visioni sul contemporaneo. Da queste condizion, ha preso forma la possibilità di sviluppare una visione comune tale da poter immaginare un’unione più solida e duratura basata sul confronto e la crescita professionale. La fusione con Accademia degli Artefatti ha determinato anche un nuovo assetto della direzione artistica del CSS, storicamente espressione di un collettivo di persone, e in cui da quest’anno fa il suo ingresso lo stesso Fabrizio Arcuri, unendosi agli attuali co-direttori artistici Alberto Bevilacqua, Rita Maffei, Fabrizia Maggi e Luisa Schiratti.

“Grazie alla passione e alla lungimiranza delle direzioni artistiche passate – spiega Fabrizio Arcuri, che nel 1991 ha fondato l’Accademia degli Artefatti, è stato direttore artistico del Teatro della Tosse, curatore del Festival internazionale Prospettiva per lo Stabile di Torino, dal 2006 dirige il festival Short Theatre e da 11 anni a Roma si occupa della regia del Festival Internazionale delle Letterature di Massenzio - il CSS è sempre stato un punto di riferimento nel panorama italiano, per il coraggio e la costanza nel sostenere, ideare e produrre formati, progetti e artisti devoti alla ricerca e che grazie al loro sostegno sono diventati eccellenze a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Negli ultimi anni - aggiunge - sono stato regista residente del CSS e con loro ho iniziato un processo di confronto e di immaginazione di progetti sempre più complessi che di fatto sono diventati in parte linee comuni di progettualità del Centro di produzione”.

La particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e alle tendenze attuali dell'arte pubblica e alle sue implicazioni nello spazio sociale, per Arcuri, “hanno costituito il luogo dove è stato possibile riconoscere una comunione d’intenti e un campo d’azione. A partire dal ruolo che uno spazio pubblico deve avere all’interno della propria comunità, fino alla tematizzazione di come sia possibile intervenire per diventare un punto di riferimento e di origine di immaginari possibili. Lavorare sull’allargamento degli immaginari collettivi significa lavorare sulla visione di un futuro comune e collaborare alla costruzione del futuro che si può scegliere di realizzare”.

Con questo nuovo assetto, il CSS è pronto ad avviare il progetto risultato da un nuovo modo di operare e progettare la sua attività: un’occasione per crescere e creare nuove opportunità per la città di Udine, per la Regione e a livello nazionale e internazionale. Il CSS ha ideato un piano d’azione che ha il respiro di un intero anno: 365 giorni che esprimeranno un’attività possibile e realizzabile già a partire da questi tempi di distanziamento fisico e che integra e fa interagire i diversi ambiti e le linee guida in cui si declina l’intervento artistico, dalla produzione all’ospitalità di spettacoli, alle esperienze di teatro partecipato dai cittadini, alle residenze, ai laboratori, alla formazione. L’idea è quella di articolare l’intera attività facendo dialogare e connettendo questi diversi percorsi, modulando nel tempo le attività, i progetti, i formati e i dispositivi stessi della produzione artistica, da quelli che verranno fortemente influenzati dalle condizioni imposte dalla pandemia, per arrivare al tempo in cui sarà possibile operare con più libertà.

Il programma si intitola ‘Contatto 365 – Blossoms/Fioriture’: un concept simbolico per lo spirito di rinascita che il CSS contribuirà a riportare nella vita artistica e culturale, con creatività e sensibilità per l’innovazione. Contatto 365 è stato concepito come un progetto modulare e di lungo respiro, che si collochi adeguatamente nel nuovo tempo che viviamo e si possa realizzare nei prossimi mesi di ripartenza del settore artistico e culturale. Un progetto che si implementerà nel tempo, che potrà subire revisioni, adeguamenti, nuovi innesti e si realizza con la messa in campo di formati e dispositivi artistici e di relazione con il pubblico, già sperimentati e collaudati in questi anni di pratica di partecipazione e coinvolgimento del pubblico, rinnovati ora dalle nuove esigenze della socialità e del distanziamento fisico.

Il progetto riparte da luglio e fino a dicembre 2020 avrà uno sguardo dedicato alla città, ai suoi spazi, alle comunità, ai suoi abitanti, al suo immaginario, alle sue storie. “La riconquisteremo assieme alla creatività di artisti – spiegano - che coinvolgeremo dal territorio, dall’Italia e dall’Europa, incontrando le comunità e i suoi luoghi, soprattutto i luoghi all’aperto, le piazze, i parchi, le corti, l’area del Castello, per entrare in alcuni spazi deputati alla cultura (dalla Chiesa di S. Francesco agli stessi teatri Palamostre e S. Giorgio) nel nostro centro città in completa sicurezza, con installazioni, spettacoli e performance, che garantiranno la sicurezza delle persone ma anche la partecipazione, un contatto sociale.