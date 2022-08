Nuova selezione negli Usa per Langobardi

'Langobardi – Alboino e Romans' aggiunge una nuova selezione ufficiale alla sua lunga lista di premi finora conseguiti: il docufilm è stato nominato al festival internazionale 'Golden Art Film Academy'. Salgono così a 32 le selezioni ufficiali e a 21 i premi conseguiti per questa importante produzione di Invicti Lupi volta a valorizzare il territorio e la storia del Friuli.

Golden Art Film Academy è un'accademia cinematografica indipendente che riunisce diversi festival, il cui obiettivo è riunire registi di tutto il mondo e contribuire a creare nuove relazioni e sinergie di lavoro e di confronto così da migliorare la qualità dei prodotti multimediali. Si tratta di un festival online statunitense al quale possono concorrere solamente film che hanno vinto alcuni preselezionati festival a livello mondiale.

"Si tratta di una nuova importante soddisfazione per il grande lavoro da noi realizzato assieme a tutti i collaboratori che siamo riusciti a radunare per produrre questo documentario sulla storia longobarda e sulla storia della nascita di Romans", commentano da Invicti Lupi. "Se volete sostenerci ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i blu-ray del docufilm così da sostenere i nostri futuri progetti culturali. Sul sito web www.invictilupi.org i dettagli per effettuare l'ordine, grazie!".

Il docufilm "Langobardi – Alboino e Romans" è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory, lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.

Si ringrazia per il sostegno e la partnership di: Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Regione; PromoturismoFvg; Consiglio regionale Fvg; BCC Staranzano e Villesse; Fondazione Carigo; ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana); Società Filologica Friulana; Società Friulana di Archeologia; comune di Ragogna; comune di San Floriano del Collio; comune di Cormons; unione comunale di Strassertal (Austria); museo e parco archeologico nazionale "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria); Unione italiana sport per tutti; ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio; associazione "Italia Medievale"; i cittadini che ci hanno sostenuto con la campagna di crowdfunding e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.