Nuove date per 'Tango Fatal' e '“Arsenico e vecchi merletti'

Sono state individuate le nuove date in cui saranno programmati al Politeama Rossetti gli spettacoli sospesi dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Friuli Venezia Giulia per contrastare la diffusione del COVID-2019.



Lo spettacolo del cartellone Danza “Tango Fatal” – sospeso il 25 febbraio – andrà in scena lunedì 6 aprile alle 20.30.

Tutti i biglietti e i tagliandi d’abbonamento rimangono validi per le nuove date senza nessuna necessità di recarsi in biglietteria per gli spettatori.



Lo spettacolo di Prosa “Arsenico e vecchi merletti” con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini si terrà dal 13 al 17 maggio con il seguente calendario: mercoledì 13 maggio - ore 20.30 (turno Prime), giovedì 14 maggio - ore 20.30 (turno A), venerdì 15 maggio - ore 20.30 (turno B), sabato 16 maggio - ore 20.30 (turno C), domenica 17 maggio - ore 16 (turno D).



Biglietti e abbonamenti rimangono validi per le medesime giornate/turni in cui sono stati emessi (quelli emessi per il mercoledì 26 febbraio saranno validi per mercoledì 13 maggio e così via per le altre giornate).È inoltre stata annullata del tutto, in seguito all’emergenza sanitaria nazionale, la tournée italiana della Hubbard Street Dance Chicago: è previsto il rimborso dei biglietti e dei ratei d’abbonamento per questo spettacolo (rivolgersi alle biglietterie entro il 7 marzo).Dovranno rivolgersi alle biglietterie coloro che non potranno seguire gli spettacoli nelle nuove date di programmazione: in tal caso avranno diritto a uno spostamento di data senza costi aggiuntivi (per “Arsenico e vecchi merletti”) o al rimborso del biglietto (per “Tango Fatal”) purché si rivolgano ai punti vendita dove è stato effettuato l’acquisto entro la giornata di sabato 7 marzo.La biglietteria del Politeama Rossetti rimane regolarmente aperta ed è possibile acquistare biglietti e prenotare per tutti gli spettacoli in programma.