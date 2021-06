Annunciate nuove date per il tour estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti in partenza a luglio.

Concerti memorabili per tornare ad incontrarci e vivere la musica del trio friulano, dopo la partecipazione di Davide Toffolo al Festival di Sanremo 2021 ospite degli Extraliscio e la partecipazione della band al Concerto del Primo Maggio di Roma con la meravigliosa canzone Bengala, contenuta nel loro ultimo album “Sindacato dei Sogni”.



Le grandi città italiane e i luoghi naturali della penisola faranno da cornice alle tappe del tour estivo.



Dalle montagne del Friuli, passando per i grandi monumenti storici del nostro paese, fino ai luoghi culto della musica dal vivo italiana.



Tre allegri ragazzi morti: oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti.



Ora sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro vastissimo repertorio che spazia dal rock al reggae, senza soluzione di continuità.



I CONCERTI

16/07 Bologna – Nova Festival17/07 Bergamo – Spazio Polaresco18/07 Paderno d’Adda (LC) – Pintupi Open Air03/08 Roma – Auditorium Parco della Musica / Cavea25/08 Milano – Castello Sforzesco26/08 Brescia - Festival di Radio Onda d'Urto - NUOVA DATA27/08 Figline e Incisa Valdarno (FI) - Domino Festival - NUOVA DATA11/09 Cagliari - Karel Music Expo - NUOVA DATA14/09 Torino – Sun of a Beach VOL III