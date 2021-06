Nuove regole anche nei cinema: primo weekend di pop corn in sala

Un altro passo verso la normalità per i fan del grande schermo. Dopo mesi di chiusure e rinvii, pochi giorni fa le sale di tutta Italia tornavano ad accogliere il pubblico nel rispetto di precisi protocolli di sicurezza che, dal 1 giugno, sono cambiati nuovamente secondo le linee guida dettate da Autorità competenti e Comitato Tecnico Scientifico.

Con la possibilità di tornare a sedere al chiuso nei locali e nei ristoranti, infatti, è nuovamente permesso anche agli spettatori il consumo di cibo e bevande durante la proiezione del film. In ogni multisala del circuito The Space Cinema il personale si è adoperato per rifornire i rispettivi bar di snack e bevande, mettendo in moto la macchina dei tradizionali pop corn che, nell’immaginario collettivo di grandi e piccoli, da sempre sono parte integrante dell’esperienza di visione al cinema. Uno di quei riti semplici e apparentemente comuni che, all’indomani dell’emergenza sanitaria, assume un sapore ancora più speciale.

Intanto, mentre si va verso un progressivo allentamento del coprifuoco in tutto il Paese, anche la programmazione sarà rinnovata e arricchita con i titoli attualmente disponibili. Nel weekend di programmazione The Space Cinema spicca l’ultimo lavoro della Disney, dedicato a uno dei personaggi femminili più iconici della storia cinematografica animata: Crudelia, con il premio Oscar Emma Stone nei panni della giovane e ambiziosa protagonista Estella. Alla genesi del personaggio e agli aneddoti più curiosi legati alla produzione è stata dedicata una intera puntata del podcast Lost in The Space, lanciato di recente su tutte le piattaforme di streaming. Per rimanere in tema di premi Oscar sugli schermi The Space, anche Anthony Hopkins con il drammatico The Father, accanto a Un Altro Giro, miglior film internazionale agli ultimi Academy Awards, mentre tra i film italiani c’è Il Cattivo Poeta, con Sergio Castellitto a interpretare l’eclettico uomo d’arte e politica Gabriele D’Annunzio. Da poco nelle sale italiane anche l’ultimo terrificante capitolo della saga The Conjuring, con il sequel Per Ordine Del Diavolo, che dopo Il Caso Enfield (2016), vede nuovamente i coniugi Warren alle prese con un caso giudiziario dai risvolti paranormali. Per rimanere aggiornati sugli arrivi della settimana basta visitare il sito ufficiale del circuito o, anche in questo caso, seguire l’ultima puntata di Lost in The Space dedicata alle nuove uscite.

Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda al pubblico l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.