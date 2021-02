Nuove uscite al cinema

Arriva da giovedì 25 febbraio sullo schermo virtuale del Visionario Hannah, film diretto da Andrea Pallaoro con un’interpretazione personalissima e magistrale di Charlotte Rampling, premiata con la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017. La routine a cui Hannah cerca disperatamente di aggrapparsi, tra lavoro, corsi di teatro e piscina, va in pezzi all’indomani dell’arresto del marito. Perché è stato incarcerato? Perché la donna si nasconde dai vicini? Perché suo figlio non vuole avere niente a che fare con lei e le impedisce di vedere il nipote? Pallaoro esplora il tormento interiore di una donna intrappolata dalle proprie scelte di vita, paralizzata da insicurezze e dipendenze, dal suo stesso senso di lealtà e devozione.



Continua la programmazione di Tensione Superficiale, film ad altissima intensità emotiva, già molto apprezzato dal pubblico la scorsa settimana. Una storia di confine e di crescita che, senza paura, va a fondo nei rapporti tra individui, spazi e identità culturali. Il regista Giovanni Aloi, alla sua prima opera di finzione, prende spunto da vicende reali e porta sullo schermo la storia di Michela, ragazza-madre insoddisfatta e stremata da un lavoro malpagato come receptionist in un hotel sul lago di Resia. Complice un incontro fortuito, la donna decide di dare una svolta alla sua vita: ogni weekend varca il confine con l’Austria per lavorare come prostituta. Non appena, però, in paese si sparge la voce del suo nuovo lavoro, tutta la comunità le si rivolta contro...



arriva inoltre online, docu-film ambientato in Sicilia che attraverso le storie di Oscar, un bambino siciliano, e Stanley, un ragazzo nigeriano, racconta la precarietà di giovani senza futuro e senza prospettive. Tra i titoli in streaming ricordiamo anche SOS Gatto, un viaggio alla scoperta dei gatti di randagi di New York e dell'esercito di volontari che se ne prende cura, i documentari, il tempo delle donne, e l'originale road-movie