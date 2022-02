Nuovi successi per il docufilm 'Langobardi - Alboino e Romans'

Nuovi accessi alle finali di altri due importanti festival del cinema indipendente per 'Langobardi - Alboino e Romans': i longobardi sbarcano nuovamente sugli schermi californiani alla 19a edizione delll'Accolade Global Film Competition e in terra britannica a Londra alla seconda edizione del London Indie Short Festival.



Ad oggi sono ben 17 le selezioni ufficiali e 8 i premi conseguiti in varie parti del mondo da questa piccola produzione locale, prodotta dall'Associazione Invicti Lupi e da Matteo Grudina con alla regia Simone Vrech, che sta dando nuovamente lustro e memoria ad un importante pezzo del nostro passato storico e al nostro territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.